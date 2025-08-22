Program de finanțare pentru procesatori

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 22 August 2025

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va finanţa procesarea produselor agricole prin intervenţia DR-23 din cadrul Planului Strategic 2023-2027, al cărei Ghid a fost publicat pe www.afir.ro, a anunțat instituția. Lansarea sesiunii de depunere a cererilor este preconizată pentru septembrie - octombrie.

Printre activitățile vizate de DR-23 se numără fabricarea îngheţatei, a pâinii, a pastelor făinoase, a condimentelor, a berii etc. Se va acorda maximum 65% din totalul cheltuielilor eligibile şi cel mult de 10 milioane de euro pentru panificaţie, respectiv cel mult 3 milioane euro pentru alte investiţii. (C. Z.)

