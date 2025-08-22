Program de finanțare pentru procesatori

Data: 22 August 2025

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va finanţa procesarea produselor agricole prin intervenţia DR-23 din cadrul Planului Strategic 2023-2027, al cărei Ghid a fost publicat pe www.afir.ro, a anunțat instituția. Lansarea sesiunii de depunere a cererilor este preconizată pentru septembrie - octombrie.

Printre activitățile vizate de DR-23 se numără fabricarea îngheţatei, a pâinii, a pastelor făinoase, a condimentelor, a berii etc. Se va acorda maximum 65% din totalul cheltuielilor eligibile şi cel mult de 10 milioane de euro pentru panificaţie, respectiv cel mult 3 milioane euro pentru alte investiţii. (C. Z.)