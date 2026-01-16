Programe de pregătire pentru diferite situaţii de criză

Data: 22 Ianuarie 2026

Armata Română are în plan, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, mai multe programe de pregătire a populației, potrivit șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad. O altă noutate este că sistemul american antidronă MEROPS va fi introdus „foarte curând”, fiind deja instruite echipele care urmează să deservească această tehnologie.

Într-o conferinţă de presă susținută la Sibiu alături de generalul-şef al NATO, Alexus G. Grynkewich, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-a referit la nevoia de asigurare a rezilienței naționale. „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru diferite situaţii de criză şi aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundaţii, dar în egală măsură şi o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război şi avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, a spus generalul Vlad. În acest an, Armata Română va pregăti între 1.000 și 2.000 de militari voluntari, în funcţie de alocaţiile bugetare, iar în anii următori vor fi două-trei serii pe an. „Capacitatea Armatei Române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 şi 10.000 pe an”, a precizat șeful Statului Major.

Întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul Republicii Moldova, generalul Vlad a precizat că România va continua să sprijine statul vecin pentru întărirea capacităţii sale de apărare, în același timp, dat fiind faptul că Republica Moldova este neutră, ea ar putea fi apărată în cazul unei amenințări militare de o coaliţie de voinţă, după modelul celei pentru Ucraina, nu de NATO.

Şeful Statului Major a mai anunţat că România a primit un sistem american antidronă, denumit MEROPS, care va deveni operațional „foarte curând” în apărarea spaţiului aerian. „Pe măsură ce integraţi acest sistem, aştept cu interes ca România să demonstreze capacitatea acestuia de a doborî drone şi de a ne apăra cetăţenii”, a spus la rândul său generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul Forţelor Aliate din Europa - SACEUR.

Generalul-şef al NATO a mai declarat că, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române, Rusia a fost descurajată de a ataca o ţară aliată, însă este „imposibil de a pronostica” când şi cum se va termina războiul din Ucraina sau dacă şi când Rusia ar putea ataca o ţară NATO.

Alexus G. Grynkewich s-a referit și la parteneriatul dintre SUA şi România. „Avem o relaţie foarte puternică, bilaterală. (...) Chiar şi cu mai puţini soldaţi, dar încă avem o prezenţă puternică. Parteneriatul cu România este îmbunătăţit prin aducerea tancurilor Abrams. România este un aliat valoros, motiv pentru care mă aflu, astăzi, aici”, a spus generalul american, citat de Agerpres. (C.Z.)