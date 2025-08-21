Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Programul Rabla va fi repornit în septembrie

Programul Rabla va fi repornit în septembrie

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 21 August 2025

Programul Rabla din acest an va avea o alocare pentru persoanele fizice de 200 de milioane de lei şi va funcţiona pe baza unui ghid actualizat, care prevede valori mai reduse ale voucherelor. Ghidul de finanțare va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii, urmând ca relansarea programului să aibă loc în septembrie, a anunţat Ministerul Mediului, potrivit Agerpres. Bugetul pentru Rabla este mult mai mic față de anii anteriori când fondurile disponibile pentru persoane fizice și juridice erau de peste un miliard de lei (1,3 miliarde de lei în 2024, din care Rabla Clasic 300 de milioane și Rabla Plus un miliard, și 1,34 miliarde de lei în 2023, din care Rabla Clasic 560 de milioane și Rabla Plus 780 de milioane).

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanţăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puţină poluare în oraşe, mai puţine conflicte cu fauna sălbatică şi mai multă siguranţă pentru oameni”, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu.

Datele ministerului relevă faptul că România şi-a îndeplinit ţinta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, Rabla a scos din circulaţie peste un milion de maşini vechi. Programul încurajează persoanele fizice să-și caseze autovehiculele uzate și să achiziționeze altele noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Ministerul Mediului a mai precizat că, în perioada următoare, va prezenta lista actualizată a programelor finanțate de Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi calendarul relansării acestora, în funcţie de deciziile guvernamentale şi de fondurile europene şi naţionale disponibile. (C. Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Incendiu pe brațul Chilia Actualitate socială
    Incendiu pe brațul Chilia

    Circa 50 de hectare de vegetaţie forestieră din zona Sireasa, în Delta Dunării, au fost afectate de un incendiu pentru stingerea căruia a intervenit şi un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne, po

    21 Aug, 2025
  • Consultații gratuite în Apuseni Actualitate socială
    Consultații gratuite în Apuseni

    Caravana cu Medici Bihor, alcătuită din circa 30 de specialişti şi 10 studenţi, oferă în perioada 23-24 august, servicii medicale gratuite sătenilor din Poiana Horea din comuna clujeană Beliş, o aşezare

    21 Aug, 2025
  • Târg caritabil în București Actualitate socială
    Târg caritabil în București

    Cea de-a noua ediţie a „AuGUSTeria - Târg caritabil”, eveniment organizat de Asociaţia Umanitară Tadeu şi Biserica „Sfântul Dumitru”-Poştă în scopul strângerii fondurilor pentru școală necesare

    21 Aug, 2025
TOP 6 Actualitate socială