Incendiu pe brațul Chilia

Data: 21 August 2025

Circa 50 de hectare de vegetaţie forestieră din zona Sireasa, în Delta Dunării, au fost afectate de un incendiu pentru stingerea căruia a intervenit şi un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Agerpres. Incendiul de pe braţul Chilia a izbucnit luni, într-o zonă greu accesibilă, iar marți focarul a fost declarat stins.

Judeţul Tulcea a înregistrat în această vară incendii de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii 20 de ani, cele mai grave fiind în zone de pe braţul Chilia, cu pagube pe circa 1.500 de hectare. (C. Z.)