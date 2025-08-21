Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Incendiu pe brațul Chilia

Data: 21 August 2025

Circa 50 de hectare de vegetaţie forestieră din zona Sireasa, în Delta Dunării, au fost afectate de un incendiu pentru stingerea căruia a intervenit şi un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Agerpres. Incendiul de pe braţul Chilia a izbucnit luni, într-o zonă greu accesibilă, iar marți focarul a fost declarat stins.

Judeţul Tulcea a înregistrat în această vară incendii de o amploare nemaiîntâlnită în ultimii 20 de ani, cele mai grave fiind în zone de pe braţul Chilia, cu pagube pe circa 1.500 de hectare. (C. Z.)

