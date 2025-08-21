Consultații gratuite în Apuseni

Data: 21 August 2025

Caravana cu Medici Bihor, alcătuită din circa 30 de specialişti şi 10 studenţi, oferă în perioada 23-24 august, servicii medicale gratuite sătenilor din Poiana Horea din comuna clujeană Beliş, o aşezare izolată din Munţii Apuseni.

„Vom oferi consultaţii în mai multe domenii precum Cardiologie, Pediatrie, Neurologie, Ortopedie, Stomatologie etc.”, a declarat, pentru Agerpres, secretarul Caravanei cu Medici Bihor, Sara Vese. (C. Z.)