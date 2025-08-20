Proiecte care vor continua prin PNRR

Data: 20 August 2025

Investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră „planificată”, astfel încât să primească finanţare proiectele care pot fi terminate până în august 2026, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan, care a avut o nouă întâlnire de lucru, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR). Celelalte proiecte, pentru care nu vor mai fi asigurate fonduri PNRR, vor fi susţinute prin alte programe financiare, europene sau naţionale, arată un comunicat al Guvernului.

Potrivit AMR, toate propunerile formulate de primari privind reforma administrației publice au fost preluate de către Guvern, cu o singură excepție, punctul aflat în analiză fiind cel referitor la baza de calcul utilizată în formulele de alocare. A rămas ca atât Guvernul, cât și AMR să evalueze în continuare dacă raportarea să fie făcută la datele recensământului sau la statisticile INS.

„Am avut 30 de solicitări, din care una singură e nerezolvată. Mai precis se va raporta totul la numărul de populaţie de la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect”, a declarat după discuții Olguţa Vasilescu, preşedintele AMR și primar al Craiovei, potrivit Agerpres.

Un comunicat al AMR precizează că s-au convenit următoarele: proiectele PNRR aflate la un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor fi continuate; se va realiza o listă a proiectelor sub 30%, care pot fi finalizate până la jumătatea anului viitor și sunt esențiale (școli, blocuri, spitale etc.); munici­palitățile vor putea finanța lucrările din bugete proprii și, ulterior, din alte fonduri de stat/europene; se redeschide competiția între primării pe principiul „primul venit, primul servit”. (C. Z.)