Propuneri pentru tichetele Rabla

Data: 26 August 2025

Valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen, acordat în Rabla 2025, va fi de 18.500 de lei (aproape 3.700 de euro), conform propunerilor din Ghidul de finanţare, supus consultării publice de Ministerul Mediului.

Pentru celelalte tipuri de autoturisme, tichetele rămân de: 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid; 12.000 de lei - unul nou hibrid; 10.000 de lei - unul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC). (C. Z.)