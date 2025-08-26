Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Propuneri pentru tichetele Rabla

Propuneri pentru tichetele Rabla

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 26 August 2025

Valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen, acordat în Rabla 2025, va fi de 18.500 de lei (aproape 3.700 de euro), conform propunerilor din Ghidul de finanţare, supus consultării publice de Ministerul Mediului.

Pentru celelalte tipuri de autoturisme, tichetele rămân de: 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid; 12.000 de lei - unul nou hibrid; 10.000 de lei - unul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC). (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Mediului
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială