Putin vrea control deplin în Donbas

Data: 18 August 2025

Președinții american și rus Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri seară la Anchorage, Alaska, într-un summit care a durat mai puțin decât era planificat și care nu s-a încheiat cu o declaraţie privind o posibilă încetare a focului în Ucraina. După întrevedere, Donald Trump i-a sunat pe președintele Ucrainei și pe câțiva lideri europeni, le-a prezentat cererile lui Putin și i-a invitat la discuții care au loc astăzi la Casa Albă.

Potrivit mai multor surse diferite citate de presa internațională, Vladimir Putin a propus vineri ca Rusia să preia controlul deplin asupra Donbasului ucrainean și să înghețe linia frontului din celelalte regiuni (Herson și Zaporojie) pe care le controlează parțial. O sursă citată de AFP, care a solicitat anonimatul, a explicat că Putin „cere de fapt ca Ucraina să părăsească Donbasul”, un teritoriu care cuprinde regiunile Donețk și Lugansk, iar „Trump înclină să susțină” această propunere.

Donald Trump a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu un grup de lideri europeni, pentru a-i informa asupra întrevederii sale cu Putin. În discuția de peste o oră și jumătate cu Zelenski, acesta a respins orice concesii teritoriale, invocând că are mâinile legate de Constituție, însă nu a exclus discutarea chestiunii la un summit trilateral cu Trump și Putin, pe care președintele american dorește să-l organizeze în funcție de cum va decurge întâlnirea pe care o are astăzi la Casa Albă cu Zelenski. Liderul de la Kiev ar putea fi însoțit, conform Politico, de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Cotidianul New York Times citează la rândul său doi oficiali europeni care au declarat că Trump agreează planul lui Putin „de a pune capăt războiului din Ucraina prin cedarea teritoriilor pe care le mai au de cucerit invadatorii ruși, în loc să încerce un armistițiu”.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus încă dinaintea summitului din Alaska să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în Zaporojie și Herson și să-și retragă trupele din Dnipropetrovsk, Sumî și Harkov, în schimbul controlului deplin asupra Donbasului (Donețk și Lugansk). Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk este sub control ucrainean, însă capitalele lor sunt controlate de ruși. În Herson și Zaporojie, capitalele sunt sub control ucrainean.

Pe de altă parte, liderii Comisiei și Consiliului European, cei ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Finlandei au afirmat sâmbătă, într-o declarație, că sunt pregătiţi să faciliteze un summit Trump - Zelenski - Putin, subliniind că „Ucraina trebuie să aibă garanţii de securitate blindate pentru a-şi apăra eficient suveranitatea şi integritatea sa teritorială”. (C.Z.)