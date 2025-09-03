Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rabla începe la sfârșitul lui septembrie

Actualitate socială
Data: 03 Septembrie 2025

Sesiunea pentru persoane fizice din cadrul programului Rabla va fi lansată la sfârșitul lunii septembrie, informează Administraţia Fondului pentru Mediu.

Potrivit sursei citate, noul Ghid de finanţare pentru Rabla Auto, aflat în consultare publică până la 5 septembrie pe site-ul Ministerului Mediului, prevede următoarele cuantumuri ale voucherelor: 18.500 de lei - pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă pe hidrogen; 15.000 de lei - pentru unul plug-in hibrid; 12.000 de lei - pentru unul hibrid şi 10.000 de lei - pentru unul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC). (C. Z.)

