Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că setul de măsuri „aduce echitate,
Rabla începe la sfârșitul lui septembrie
Sesiunea pentru persoane fizice din cadrul programului Rabla va fi lansată la sfârșitul lunii septembrie, informează Administraţia Fondului pentru Mediu.
Potrivit sursei citate, noul Ghid de finanţare pentru Rabla Auto, aflat în consultare publică până la 5 septembrie pe site-ul Ministerului Mediului, prevede următoarele cuantumuri ale voucherelor: 18.500 de lei - pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă pe hidrogen; 15.000 de lei - pentru unul plug-in hibrid; 12.000 de lei - pentru unul hibrid şi 10.000 de lei - pentru unul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC). (C. Z.)