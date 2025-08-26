Reforma în sănătate: Spitalele vor fi organizate în consorții

Data: 26 August 2025

Spitalele publice din judeţul Vâlcea vor fi primele din ţară care vor experimenta realizarea consorţiului administrativ, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete. Asocierea spitalelor în consorții se regăseşte în pachetul 2 de reforme şi vizează mai buna administrare atât a resurselor umane, cât şi a celor financiare şi materiale de care dispun unitățile spitalicești dintr-o regiune.

După consultări pe care ministrul de resort le-a avut cu profesionişti din sănătate, cu sindicatele, cu asociaţiile de pacienţi şi cu experţi din industrie, Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă decizională, săptămâna trecută, ordonanţa pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, parte a pachetului doi de reforme ale statului. „O reformă absolut necesară, pusă în transparenţă decizională. (...) Nu este vorba despre austeritate, ci despre eficientizarea resurselor şi despre un sistem mai funcţional, mai echitabil şi mai transparent”, a transmis ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform postării, ordonanța prevede, printre altele, crearea de consorţii, o formă de asociere a spitalelor pentru activităţi medicale și investiții comune, dar şi achiziţii de medicamente şi echipamente. De asemenea, se va introduce o nouă metodologie de alocare a fondurilor, care va ține cont de volumul şi complexitatea cazurilor, de gradul de utilizare a capacităţii şi de eficienţa spitalului, cu mecanisme speciale pentru spitalele cu specific complex sau strategic, cum sunt cele incluse în programe naţionale de sănătate sau cu rol regional/naţional.

În vizita pe care a făcut-o duminică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, ministrul Alexandru Rogobete a explicat modul în care vor fi organizate consorțiile, arătând că la Vâlcea va funcționa prima asociere de acest tip. „Practic ce înseamnă acest lucru? Spitalul Judeţean din Vâlcea va coordona activitatea medicală şi activitatea administrativă pentru toate unităţile sanitare din judeţ. Este un proiect-pilot pe care îl începem aici”, a declarat Rogobete, într-o conferinţă de presă.

Potrivit ministrului, modificarea va duce la îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite populaţiei. „Conceptul de consorţiu nu presupune transformarea unui spital orăşenesc, de exemplu, în secţie exterioară a Spitalului Judeţean. El rămâne de sine stătător, însă coordonarea administrativă a unităţii sanitare se desfăşoară dintr-un singur punct. Practic va fi o reţea de unităţi sanitare la nivelul judeţului administrată dintr-un singur punct şi, da, ele se pot reorganiza în sensul în care nu se mai suprapun anumite specialităţi. (...) Conceptul acesta că fiecare spital trebuie să ofere orice tip de serviciu medical s-a dovedit că nu mai este funcţional”, a argumentat ministrul, potrivit Agerpres. (C. Z.)