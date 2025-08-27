Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Refugii montane în Bucegi

Refugii montane în Bucegi

Data: 27 August 2025

Primul dintre cele 12 refugii montane planificate printr-un parteneriat între Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Asociaţia LIONS România a fost amplasat la intrarea în Cerdacul Văii Cerbului din Munţii Bucegi, la o altitudine de 2.350 m pe traseul spre Vârful Omu. „Refugiul este conceput pentru a oferi adăpost şi sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate. Pentru a facilita localizarea rapidă în caz de urgenţă, acesta este echipat cu o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul va fi reglementat printr-un cod”, potrivit DSU. (C.Z.)

 

