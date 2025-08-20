Reglementări pentru firmele inactive

Data: 20 August 2025

Combaterea evaziunii nu poate fi discutată serios fără a regândi situaţia firmelor inactive, a declarat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, arătând că toate aceste companii vor fi obligate ca, în 1-3 luni, fie să reintre în activitate, fie vor fi dizolvate şi radiate. În prezent, sunt peste 460.000 de firme inactive, din care 120.000 datorează statului 3,5 miliarde de lei.

Demnitarul mai propune noi criterii pentru declararea inactivităţii unei firme (lipsa unui cont bancar şi situaţii anuale nedepuse la 5 luni după termenul legal) şi limitarea perioadei maxime de inactivitate (un an pentru cea fiscală, 3 ani pentru cea voluntară). (C. Z.)