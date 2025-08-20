Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Reglementări pentru firmele inactive

Data: 20 August 2025

Combaterea evaziunii nu poate fi discutată serios fără a regândi situaţia firmelor inactive, a declarat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, arătând că toate aceste companii vor fi obligate ca, în 1-3 luni, fie să reintre în activitate, fie vor fi dizolvate şi radiate. În prezent, sunt peste 460.000 de firme inactive, din care 120.000 datorează statului 3,5 miliarde de lei.

Demnitarul mai propune noi criterii pentru declararea inactivităţii unei firme (lipsa unui cont bancar şi situaţii anuale nedepuse la 5 luni după termenul legal) şi limitarea perioadei maxime de inactivitate (un an pentru cea fiscală, 3 ani pentru cea voluntară). (C. Z.)

