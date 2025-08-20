Restructurări la ANRE, ASF și ANCOM

Data: 20 August 2025

Conducerile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) trebuie să prezinte, până la 30 septembrie, o nouă organigramă (cu reduceri de 10% ale posturilor de specialitate şi 30% ale celor de servicii suport) și o grilă de salarizare diminuată cu 30%, potrivit unui proiect de lege.

Noile organigrame şi niveluri de salarizare vor intra în vigoare nu mai târziu de 1 ianuarie 2026. (C. Z.)