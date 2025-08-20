Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Restructurări la ANRE, ASF și ANCOM



Data: 20 August 2025

Conducerile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) trebuie să prezinte, până la 30 septembrie, o nouă organigramă (cu reduceri de 10% ale posturilor de specialitate şi 30% ale celor de servicii suport) și o grilă de salarizare diminuată cu 30%, potrivit unui proiect de lege.

Noile organigrame şi niveluri de salarizare vor intra în vigoare nu mai târziu de 1 ianuarie 2026. (C. Z.)

