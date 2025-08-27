Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Reuniune a diplomaților români

Data: 27 August 2025

Ministerul Afacerilor Externe a organizat, luni şi marţi, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”. Evenimentul a avut loc, conform tradiţiei, în apropierea Zilei Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la 1 septembrie.

Cu acest prilej, preşedintele Nicuşor Dan a avut ieri, la Cotroceni, o întâlnire cu ambasadorii, şefii oficiilor consulare şi directorii institutelor culturale româneşti, în care a subliniat că diplomaţia trebuie să se adapteze la crizele multiple pe care le trăim: războiul în Ucraina, competiţia globală pe resurse, războiul hibrid. Şeful statului a menţionat necesitatea de a rămâne predictibile şi coerente apartenenţa la UE și NATO, precum şi Parteneriatul strategic cu SUA. De asemenea, „sunt trei direcţii (…) pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică şi românii din afara graniţelor”, a arătat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Preşedintele a reafirmat interesul țării noastre pentru zona Mării Negre. „În sensul acesta, trebuie să folosim formatul Bucureşti 9. Vom organiza anul viitor summitul Bucureşti 9”, a spus șeful statului. Acest format reunește 9 state NATO din flancul estic: România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Lituania, Letonia, Estonia.

La reuniune, printre invitaţii speciali la sesiunile de lucru s-au numărat Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas (în sistem videoconferinţă), ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, cel al Poloniei, Radoslaw Sikorski (în videoconferinţă); secretarul general adjunct al NATO, Radmila Sekerinska (în videoconferinţă); vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. (C.Z.)

