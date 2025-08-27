Reuniune a diplomaților români

Data: 27 August 2025

Ministerul Afacerilor Externe a organizat, luni şi marţi, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”. Evenimentul a avut loc, conform tradiţiei, în apropierea Zilei Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la 1 septembrie.

Cu acest prilej, preşedintele Nicuşor Dan a avut ieri, la Cotroceni, o întâlnire cu ambasadorii, şefii oficiilor consulare şi directorii institutelor culturale româneşti, în care a subliniat că diplomaţia trebuie să se adapteze la crizele multiple pe care le trăim: războiul în Ucraina, competiţia globală pe resurse, războiul hibrid. Şeful statului a menţionat necesitatea de a rămâne predictibile şi coerente apartenenţa la UE și NATO, precum şi Parteneriatul strategic cu SUA. De asemenea, „sunt trei direcţii (…) pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică şi românii din afara graniţelor”, a arătat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Preşedintele a reafirmat interesul țării noastre pentru zona Mării Negre. „În sensul acesta, trebuie să folosim formatul Bucureşti 9. Vom organiza anul viitor summitul Bucureşti 9”, a spus șeful statului. Acest format reunește 9 state NATO din flancul estic: România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Lituania, Letonia, Estonia.

La reuniune, printre invitaţii speciali la sesiunile de lucru s-au numărat Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas (în sistem videoconferinţă), ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, cel al Poloniei, Radoslaw Sikorski (în videoconferinţă); secretarul general adjunct al NATO, Radmila Sekerinska (în videoconferinţă); vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. (C.Z.)