Risc real de intrare în recesiune

Data: 19 August 2025

România este în pragul recesiunii, existând riscul ca economia să scadă în următoarele trimestre din cauza taxelor mărite, a inflației, a scăderii consumului, atrag atenția specialiștii. Și ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, vorbește de faptul că intrarea în recesiune este o posibilitate reală, subliniind că evitarea acesteia se poate face prin absorbţia accelerată a fondurilor europene și prin măsuri de relansare economică.

„Ne aflăm în momentul de faţă în anticamera recesiunii. E un moment de acalmie, de stagnare economică care anunţă, din păcate, numai veşti proaste, pe fondul creşterii taxelor, pe fondul inflaţiei record la nivel european. Toate aceste elemente vor duce economia, din păcate, probabil în recesiune în trimestrul III sau în trimestrul IV. Sperăm să fie doar o recesiune uşoară, cu o scădere redusă a produsului intern brut, şi să nu ne trezim într-o recesiune pe termen lung, de un an, doi, poate trei”, a declarat, pentru Agerpres, consultantul economic Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, sunt deja sectoare unde scăderea este semnificativă, cum sunt imobiliarele, construcţiile, comerţul, estimând că peste 100.000 de companii riscă să intre în insolvenţă, din cauza scăderii vânzărilor.

El a comentat și recentele date statistice care consemnează o creștere a PIB-ului cu 0,3% pe primele 6 luni. „Vestea bună este că încă suntem pe linia de plutire şi asta arată că economia, în ciuda provocărilor generate de creşterile de taxe de la 1 ianuarie, de inflaţie, reuşeşte să se menţină pe un nivel acceptabil, o dovadă a faptului că marea majoritate a firmelor şi-au restructurat activitatea, şi-au adaptat produsele, serviciile, cheltuielile”, a adăugat Negrescu.

Creşterea economică este în decelerare, iar investiţiile au scăzut cu 30% în primele cinci luni, astfel că trebuie să fim pregătiţi pentru o recesiune, a declarat, la rândul său, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă.

„Avem o creştere economică care a decelerat în fiecare an, timp de patru ani. Deci nu era aşa de greu de anticipat că ne vom îndrepta la un moment dat către o recesiune, dacă analizăm scăderea creşterii economice din fiecare an. (...) Eu ce pot să vă spun este că o să fac tot posibilul să găsesc resurse pentru a putea fi pregătiţi în această situaţie. Dar vă spun că este extrem de dificil”, a afirmat Nazare, citat de Agerpres.

Pe cifrele din acest moment, şeful de la Finanţe a precizat că economia este în stagnare şi, chiar şi în cazul unei contracţii, aceasta nu va fi semnificativă dacă România cheltuie fondurile europene mai accelerat decât până acum. „E foarte important să evităm recesiunea pentru că o recesiune ar însemna costuri în plus de finanţare, ar însemna un scenariu complet diferit de cel pe care îl parcurgem astăzi”, a explicat demnitarul. (C. Z.)