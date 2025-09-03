România vrea să găzduiască hubul de securitate de la Marea Neagră

Data: 03 Septembrie 2025

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni după-amiază pentru câteva ore în România, în cadrul unui turneu care a mai cuprins șase țări estice ale UE. Von der Leyen a fost întâmpinată de preşedintele Nicuşor Dan, la baza de la Mihail Kogălniceanu. Cei doi oficiali au vizitat Fregata „Regele Ferdinand”, Baza 57 Aeriană şi Portul Militar Constanţa.

Preşedinta Comisiei a salutat implicarea României în menţinerea siguranţei pe flancul estic. „Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea ­Neagră. România este un avantaj pentru securitatea europeană”, a declarat, într-o conferinţă de presă, șefa CE.

La rândul său, Nicuşor Dan s-a referit la strategia de securitate pentru Marea Neagră, spunând că își dorește ca hubul acesteia să fie la Constanţa. „Ne bucurăm că UE a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaţionalizăm cât mai curând, şi ne dorim ca hubul de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa”, a afirmat el.

Noua strategie pentru regiunea Mării Negre a fost prezentată de Comisie la sfârșitul lui mai și vizează „o cooperare mai strânsă cu Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Turcia, Armenia și Azerbaidjan”. Strategia propune crearea unui hub de securitate pentru Marea Neagră, al cărui sediu și model de funcționare urmează să fie decise. Centrul va funcționa ca un sistem de alertă timpurie, „va ajuta la protejarea infrastructurilor critice”, iar în eventualitatea unui acord între Rusia și Ucraina ar putea fi destinat monitorizării acestuia, potrivit declarațiilor făcute în mai de șefa diplomației UE, Kaja Kallas. (C. Z.)