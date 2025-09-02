Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Rovinietă mai scumpă

Rovinietă mai scumpă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 02 Septembrie 2025

Rovinieta pentru autoturisme s-a scumpit începând de ieri, 1 septembrie, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tarifele s-au modificat astfel: rovinieta de o zi - de la 2,5 la 3,5 euro; rovinieta de zece zile - de la 3,3 la 6 euro; rovinieta de 30 de zile - de la 5,3 la 9,5 euro; rovinieta de 60 de zile - de la 8,4 la 15 euro; rovinieta de 12 luni - de la 28 la 50 de euro.

De asemenea, amenda pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme a crescut de la 250-500 de lei în prezent la 500-1.000 de lei. (C. Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială