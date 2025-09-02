Rovinietă mai scumpă

Data: 02 Septembrie 2025

Rovinieta pentru autoturisme s-a scumpit începând de ieri, 1 septembrie, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tarifele s-au modificat astfel: rovinieta de o zi - de la 2,5 la 3,5 euro; rovinieta de zece zile - de la 3,3 la 6 euro; rovinieta de 30 de zile - de la 5,3 la 9,5 euro; rovinieta de 60 de zile - de la 8,4 la 15 euro; rovinieta de 12 luni - de la 28 la 50 de euro.

De asemenea, amenda pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme a crescut de la 250-500 de lei în prezent la 500-1.000 de lei. (C. Z.)