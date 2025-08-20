Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
S-a redeschis Cetatea Orăştiei

Data: 20 August 2025

Cetatea medievală a Orăştiei, construită în jurul anului 1300, a fost redeschisă publicului, luni, după mai mulţi ani în care a fost supusă unui proces de conservare şi restaurare, monumentul fiind integrat unui concept de refuncţionalizare a centrului vechi al oraşului, potrivit primarului localităţii, Ovidiu Bălan.

Lucrările au costat 25,4 milioane de lei, din care 19,5 milioane de lei au fost finanţare UE. (C. Z.)

