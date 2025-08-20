S-a redeschis Cetatea Orăştiei

Data: 20 August 2025

Cetatea medievală a Orăştiei, construită în jurul anului 1300, a fost redeschisă publicului, luni, după mai mulţi ani în care a fost supusă unui proces de conservare şi restaurare, monumentul fiind integrat unui concept de refuncţionalizare a centrului vechi al oraşului, potrivit primarului localităţii, Ovidiu Bălan.

Lucrările au costat 25,4 milioane de lei, din care 19,5 milioane de lei au fost finanţare UE. (C. Z.)