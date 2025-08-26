Șapte luni pentru golirea acumulării Vidraru

Prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru a început în prima parte a lunii august 2025, cu un termen estimat de finalizare în februarie 2026, în cadrul unui proiect de retehnologizare a hidrocentralei, semnat în iulie 2024, în valoare de peste 188 de milioane de euro, a informat Hidroelectrica. Operațiunea este necesară pentru evaluarea şi modernizarea barajului după aproape 60 de ani de exploatare continuă.

Golirea, realizată prin turbinare şi apoi evacuare prin uvrajele barajului, se va desfăşura în mai multe etape, în perioada 1 august 2025 - 28 februarie 2026. Potrivit ministrului energiei, Bogdan Ivan, capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor. Lacul are un volum total de 465 de milioane de metri cubi, din care 320 milioane mc este volumul util.

Barajul, din beton cu dublă curbură, a fost realizat între anii 1961 și 1966, din 22 de ploturi verticale, având înălţimea de 166,6 m şi o lungime la coronament de 307 m. Pentru edificarea lui, s-au turnat 930.000 mc de beton, s-au montat 6.300 t de echipamente electromagnetice şi s-au forat 42 km de galerii subterane, potrivit hidroelectrica.ro. Construcţia a costat aproape 1,5 miliarde de lei la acea vreme.