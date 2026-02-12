Investiții de miliarde de euro în infrastructura de apă

Data: 12 Feb 2026

Proiecte de apă în valoare totală de 9,68 miliarde de euro sunt în prezent în derulare, din care 4,65 miliarde de euro sunt bani accesați prin programe naţionale, iar 5 miliarde din fonduri europene. Lucrările vizează accesul la apă potabilă și canalizare, precum și modernizarea și construirea reţelelor. În același timp, infrastructura de apă are nevoie de investiţii estimate la 25 de miliarde de euro, potrivit Asociaţiei Române a Apei.

„Nevoile de investiţii sunt enorme în industria apei. Deşi am gestionat, prin companiile de apă, în jur de zece miliarde de euro, fonduri europene, începând din anii 2000, nevoia de investiţii în sistem este estimată undeva la 25 de miliarde de euro. Sunt bani extrem de mulţi şi pentru a-i ges­tiona trebuie să avem o strategie”, a declarat, pentru Agerpres, Ilie Vlaicu, preşedintele Asociaţiei Române a Apei (ARA), care a organizat marți un eveniment de specialitate.

În cadrul manifestării, Vlaicu a propus crearea unui grup de lucru interministerial pentru rezolvarea coordonată a problemelor din sectorul apei și a unui sistem în care industria apei să fie recunoscută ca motor de dezvoltare a României. „Ţinând cont de faptul că operatorii au acţionariat local şi în condiţiile în care sunt trei ministere care finanţează sectorul, trebuie să lucrăm cu toţii după o strategie comună pentru a putea face faţă presiunilor care există în sistem. Nu este un secret că România este în infringement pentru nerespectarea Directivei apelor uzate şi atunci este nevoie de o corelare. (...) O să propunem demararea unui grup de lucru interministerial la nivelul Cancelariei Primului-Ministru, care să poată să aducă la aceeaşi masă toate ministerele şi entităţile implicate”, a precizat preşedintele ARA. El a adăugat că, în prezent, cifra de afaceri a industriei apei este în jurul a 1,1 miliarde de euro, iar companiile de apă gestionează fonduri de 6 miliarde de euro.

Prezent la eveniment, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că investițiile în derulare în proiectele de apă se ridică la 9,68 miliarde de euro, din care circa 4,65 miliarde provin din fonduri naţionale, iar restul din fonduri europene. „Aproximativ patru milioane de persoane vor avea acces îmbunătăţit la apa potabilă, 2,3 milioane de persoane vor fi racordate la sisteme de epurare, aproape 10.000 km de reţele de apă şi tot 10.000 km de canalizare. Aproape 20.000 km în total de infrastructură modernizată sau nou construită”, a precizat Pîslaru, potrivit Agerpres.

La rândul său, ministrul mediului, Diana Buzoianu, s-a referit la o analiză a Băncii Mondiale care arată cu sunt necesari peste 33 de miliarde de lei (6,6 miliarde de euro) în următorii 15 ani, pentru lucrări „absolut esenţiale” referitoare la infrastructura împotriva inundaţiilor. (C.Z.)