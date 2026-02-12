Sistem avansat de localizare a apelului la 112

Data: 12 Feb 2026

România a implementat, în premieră în Europa, o soluţie de localizare avansată a apelantului la numărul 112, a anunțat acum două zile Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), care a prezentat şi opţiunea de apel video de urgență pentru persoanele cu deficienţe de auz. „Serviciul 112 a reuşit tranziţia către Next Generation 112, care ne plasează în topul ţărilor europene care au reuşit să facă un astfel de demers”, a afirmat purtătorul de cuvânt al STS, colonel Cătălin Chirca, potrivit Agerpres.

Prin noua arhitectură, „orice operator este disponibil”, spre deosebire de vechea configurație cu 40 de sisteme informatice județene, operabile doar de către operatorii din acel judeţ, a explicat generalul de brigadă Florin Feticu, şeful departamentului 112 din STS. În ceea ce priveşte localizarea apelantului, aceasta nu mai este condiţionată de semnalul telefonului. „Atât timp cât s-a putut realiza apelul la 112, (localizarea - n.r.) nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, este funcţională pentru tehnologia 2G, 4G, 5G, independent de tehnologia folosită de reţeaua operatorilor”, a explicat acesta.

De asemenea, la 112 este disponibilă o aplicaţie dedicată persoanelor cu deficienţe de auz, care face trecerea de la apelul-voce „la comunicaţii de urgenţă care pot fi audio, video, tip text sau transmitere de fişiere”, a arătat Feticu. Apelul video pentru aceste persoane este testat în Bucureşti şi Ilfov. Testarea va fi extinsă ulterior în ţară, apoi serviciul va fi disponibil tuturor utilizatorilor.

Potrivit STS, viteza medie de răspuns la un apel la 112 este de 6 secunde, iar timpul de preluare a datelor unui caz este de maximum un minut şi 20 de secunde. (C.Z.)