Factură în funcție de temperatura apei calde

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 12 Feb 2026

Termoenergetica Bucureşti a adus clarificări privind calculul facturii de energie termică, arătând că, potrivit contractului semnat cu asociaţiile de proprietari şi consumatorii casnici, are anumite obligaţii de livrare. Astfel, dacă Termoenergetica nu furnizează apă caldă la o temperatură între 55 şi 60 de grade Celsius sau agent termic care asigură confortul în locuinţe, factura se reduce.  „Metodologia de stabilire a diminuărilor este prevăzută în Ordinul 91/2007 al ANRSC”, a precizat compania pe Facebook. (C.Z.)

