Proiecte de apă în valoare totală de 9,68 miliarde de euro sunt în prezent în derulare, din care 4,65 miliarde de euro sunt bani accesați prin programe naţionale, iar 5 miliarde din fonduri europene. Lucrările
Scor mic al Indicelui de Percepţie a Corupţiei
Potrivit Indicelui de Percepţie a Corupţiei (IPC) 2025 lansat marți de Transparency International, corupţia în sectorul public se agravează la nivel global. În clasament, care acordă puncte de la 0 (foarte corupt) la 100 (deloc corupt), țara noastră are 45 de puncte, sub media democraţiilor fragile (47) și sub media UE (62). „România rămâne printre ultimele trei state UE în clasament, alături de Bulgaria (40) şi Ungaria (40)”, potrivit organizației citate de Agerpres. (C.Z.)