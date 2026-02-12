Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Scor mic al Indicelui de Percepţie a Corupţiei

Data: 12 Feb 2026

Potrivit Indicelui de Percepţie a Corupţiei (IPC) 2025 lansat marți de Transparency International, corupţia în sectorul public se agravează la nivel global. În clasament, care acordă puncte de la 0 (foarte corupt) la 100 (deloc corupt), țara noastră are 45 de puncte, sub media democraţiilor fragile (47) și sub media UE (62). „România rămâne printre ultimele trei state UE în clasament, alături de Bulgaria (40) şi Ungaria (40)”, potrivit organizației citate de Agerpres. (C.Z.)

