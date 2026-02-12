Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Universitari români ­în Marea Britanie

Data: 12 Feb 2026

Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, potrivit ministrului de externe, Oana Ţoiu, care a vizitat marți Lectoratul de limba română de la Universitatea Oxford. „A fost o bucurie să discut cu Sir Robert Chote, preşedintele Colegiului Trinity (din cadrul Universității Oxford, n.r.), şi cu profesorii Martin Maiden şi Oana Uţă Bărbulescu despre modul în care identitatea noastră culturală e reprezentată într-una dintre cele mai prestigioase universităţi ale lumii”, a scris Ţoiu pe Facebook. (C.Z.)

