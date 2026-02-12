Proiecte de apă în valoare totală de 9,68 miliarde de euro sunt în prezent în derulare, din care 4,65 miliarde de euro sunt bani accesați prin programe naţionale, iar 5 miliarde din fonduri europene. Lucrările
Universitari români în Marea Britanie
Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, potrivit ministrului de externe, Oana Ţoiu, care a vizitat marți Lectoratul de limba română de la Universitatea Oxford. „A fost o bucurie să discut cu Sir Robert Chote, preşedintele Colegiului Trinity (din cadrul Universității Oxford, n.r.), şi cu profesorii Martin Maiden şi Oana Uţă Bărbulescu despre modul în care identitatea noastră culturală e reprezentată într-una dintre cele mai prestigioase universităţi ale lumii”, a scris Ţoiu pe Facebook. (C.Z.)