Schimbări la subvențiile prin viitorul PAC

Data: 08 August 2025

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat recent, la Zalău, că viitoarea Politică Agricolă Comună (2028-2034) va pune accentul pe integrarea vegetalului cu zootehnia, în detrimentul actualelor subvenţii pe sprijin cuplat. „N-o să mai vedeţi subvenţii în România pe sprijin cuplat, pe anumite ecoscheme, decât dacă vegetalul este integrat cu zootehnicul”, le-a spus acesta fermierilor, potrivit Agerpres.

În acest sens, următoarele programe pentru consolidarea fermelor, de 200.000 de euro, şi partea de 50.000 de euro, pentru fermă mică, toate vor avea componentă cu punctaj de la 50% în plus pentru integrarea zootehniei cu vegetalul. (C. Z.)