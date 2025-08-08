Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Schimbări la subvențiile prin viitorul PAC

Schimbări la subvențiile prin viitorul PAC

Data: 08 August 2025

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat recent, la Zalău, că viitoarea Politică Agricolă Comună (2028-2034) va pune accentul pe integrarea vegetalului cu zootehnia, în detrimentul actualelor subvenţii pe sprijin cuplat. „N-o să mai vedeţi subvenţii în România pe sprijin cuplat, pe anumite ecoscheme, decât dacă vegetalul este integrat cu zootehnicul”, le-a spus acesta fermierilor, potrivit Agerpres.

În acest sens, următoarele programe pentru consolidarea fermelor, de 200.000 de euro, şi partea de 50.000 de euro, pentru fermă mică, toate vor avea componentă cu punctaj de la 50% în plus pentru integrarea zootehniei cu vegetalul. (C. Z.)

