Scumpirea energiei împinge inflația la aproape 8%

Data: 13 August 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie. Potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS), alimentele s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Avansul abrupt al inflației se datorează în principal eliminării, de la 1 iulie, a schemei de plafonare a preţului la energia electrică ce a dus la o scumpire a acesteia cu aproape 63%.

În topul scumpirilor înregistrate în iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, se află energia electrică, fructele proaspete şi fructele şi conservele din fructe. Astfel, energia electrică s-a scumpit cu 62,97%, fructele proaspete cu 39,74%, iar fructele şi conservele din fructe cu 27,92%, arată datele INS preluate de Agerpres.

La categoria mărfuri alimentare, cu creșteri de prețuri în medie de 7,67% în iulie 2025 față de iulie 2024, pe lângă avansurile record la fructe și conserve din fructe, s-au înregistrat scumpiri mari și la citrice şi alte fructe meridionale (+17,32%), în schimb s-au ieftinit zahărul, cu 3,08%, şi cartofii, cu 2,38%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în iulie 2025 faţă de iulie 2024, cel mai mult s-au scumpit energia electrică (+62,97%), energia termică (+13,63%), tricotajele (+7,36%) şi alte mărfuri nealimentare (+7,36%). Gazele s-au ieftinit cu 1,06%, iar combustibilii cu 0,09%.

În privinţa serviciilor, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transport CFR (+16,92%), pentru igienă şi cosmetică (+14,06%) şi cele pentru servicii poştale (+12,15%). În schimb, s-au ieftinit serviciile de transport aerian, cu 9,75%, şi serviciile de telefonie, cu 3,05%.

Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, aprobat vinerea trecută de Consiliul de administraţie al Băncii Naționale a României, prognozează că „rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor”. Vor urma o reducere relativ lentă în următoarele trei trimestre, pe o traiectorie fluctuantă mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă, o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, apoi o descreştere graduală, în interiorul intervalului ţintei.

Guvernatorul BNR a venit ieri cu mai multe precizări pe marginea Raportului asupra inflației. El a spus într-o conferință de presă că „în septembrie vom avea un vârf de 9,6-9,7% al inflației, iar la finalul anului viitor inflația va intra în țintă, (...) deoarece politica fiscală își va face de data asta datoria”. „Trebuie să continuăm consolidarea fiscală, să dăm jos inflația și să încercăm să evităm recesiunea”, a afirmat guvernatorul, subliniind că „stabilitatea politică și un anumit grad de pace socială sunt esențiale”. (C. Z.)