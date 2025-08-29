Semnal de alarmă privind finanțarea liceelor agricole

Data: 29 August 2025

O linie de finanțare prin PNRR destinată liceelor agricole, cu alocare de circa 43,6 milioane de euro, va fi oprită deoarece proiectele unităților de învățământ nu sunt suficient de avansate, potrivit ministrului investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. Pierderea finanțării va bloca modernizarea învăţământului agricol şi pregătirea specialiştilor de care are nevoie sectorul, avertizează mai multe organizații ale fermierilor, cooperativelor și procesatorilor.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului şi miniştrilor implicaţi, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, formată din Federaţia Naţională PRO AGRO, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România - LAPAR, Uniunea Naţională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal - UNCSV şi Asociaţia Forţa Fermierilor - AFF, cere reanalizarea deciziei şi menţinerea investiţiilor care pot fi finalizate până în august 2026.

Potrivit semnatarilor, peste 90% dintre proiectele aprobate prin PNRR axa I7 - Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare - „Îmbunătăţirea infrastructurii liceelor cu profil agricol” sunt deja demarate şi pot fi finalizate dacă Guvernul îşi coordonează eforturile cu autorităţile responsabile. „Singura conexiune a Agriculturii cu PNRR a fost alocarea celor circa 43,6 milioane de euro pentru 57 de licee agricole din care 41 de proiecte depuse direct de licee agricole şi 16 depuse de către UAT-uri. Sectorul agricol are mare nevoie de forţă de muncă, tânără şi calificată”, se arată în apelul preluat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, o covârşitoare majoritate a liceelor „au luat lucrurile foarte în serios” şi au atins ţinta de creştere a numărului de elevi înmatriculaţi cu 11%, impus prin PNRR, „chiar dacă dotările lor actuale sunt la nivelul anului 1970”.

Reprezentanții fermierilor mai arată că abia în martie 2025 au fost semnate contractele pentru finanţare, cu întârzieri de aproape doi ani, care nu aparțin liceelor, iar ghidurile de implementare au fost publicate recent. Cu toate acestea, din analiza proiectelor reiese că peste 90% dintre licee pot finaliza investiţiile până în februarie 2026, iar toate lucrările pot fi încheiate până în august 2026. În prezent, 95% dintre proiecte sunt începute, aproape un sfert dintre licee au făcut cheltuieli din fonduri proprii, iar aproape jumătate au proceduri în derulare, argumentează organizaţiile.

Și Centrul Român de Politici Europene a pledat pentru continuarea finanțării liceelor agricole, motivând că natura investițiilor permite finalizarea rapidă a proiectelor. „Sunt preponderent dotări (echipamente de practică, utilaje mici, software, mobilier) și lucrări de mică anvergură (ferme didactice, microsere, eficiență energetică), care se pot închide în 6-10 luni, deci până în august 2026”, a explicat organizația într-o postare pe pagina sa de socializare. (C.Z.)