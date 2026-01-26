Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Serie de accidente de tren în Spania

Data: 26 Ianuarie 2026

Cel mai mare sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a chemat la grevă pentru a cere asigurarea siguranţei feroviare după accidentul din 18 ianuarie, soldat cu 45 de morți, urmat marţea trecută de o nouă deraiere lângă Barcelona după ce un zid s-a prăbuşit pe șine, de o a treia deraiere tot în regiunea Barcelona, cauzată de o piatră căzută pe linia ferată, și joi de un alt incident în care un tren de navetişti s-a izbit de o macara în regiunea Murcia, scrie Reuters. Potrivit ministrului transporturilor, Oscar Puente, două din cele trei deraieri au fost cauzate de vreme şi nu au avut de-a face cu starea liniilor ferate. (C.Z.)

