Serie de accidente de tren în Spania

Data: 26 Ianuarie 2026

Cel mai mare sindicat al mecanicilor de locomotivă din Spania a chemat la grevă pentru a cere asigurarea siguranţei feroviare după accidentul din 18 ianuarie, soldat cu 45 de morți, urmat marţea trecută de o nouă deraiere lângă Barcelona după ce un zid s-a prăbuşit pe șine, de o a treia deraiere tot în regiunea Barcelona, cauzată de o piatră căzută pe linia ferată, și joi de un alt incident în care un tren de navetişti s-a izbit de o macara în regiunea Murcia, scrie Reuters. Potrivit ministrului transporturilor, Oscar Puente, două din cele trei deraieri au fost cauzate de vreme şi nu au avut de-a face cu starea liniilor ferate. (C.Z.)