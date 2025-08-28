Sfaturi de cumpărare a rechizitelor și hainelor pentru școală

Data: 28 August 2025

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care desfășoară în această perioadă controale la comercianții de rechizite şi uniforme, transmite părinților câteva recomandări care să-i ajute să cumpere copiilor lor cele mai sigure produse pentru școală.

În primul rând, părinții trebuie să facă achiziții doar din magazine sau raioane specializate, care eliberează factură, bon fiscal sau chitanţă fiscală, documente necesare în cazul depunerii unei reclamaţii.

Legat de hainele școlare, repre­zentanții ANPC recomandă evitarea celor din fibre sintetice care, chiar dacă sunt mai ieftine, nu permit pielii să respire și pot provoca alergii. Nici uniformele a căror etichetă indică curăţarea lor chimică nu sunt potrivite, „deoarece substanţele chimice utilizate pentru curăţarea produsului pot fi dăunătoare pentru sănătatea elevului”. Părinții mai sunt sfătuiți să fie atenți dacă îmbrăcămintea școlară are sau nu un miros înţepător, care poate indica prezența unor substanţe periculoase folosite la vopsirea ţesăturilor. „Uniformele şcolare din materiale ca bumbacul şi inul sunt cele mai recomandate pentru toamnă şi primăvară, lâna şi caşmirul pentru anotimpul de iarnă”, arată Protecția Consumatorilor, potrivit Agerpres.

În privința rechizitelor şi ghiozdanelor, autoritatea enumără câteva cazuri de produse neconforme identificate în acțiunile de control din anii anteriori: ghiozdane fără etichete; seturi de markere cu data durabilităţii minimale depăşită; acuarele fără documente de calitate; blocuri de desen la care pe copertă erau declarate 20 file/A4, dar conţineau 10 file/A4; caiete de matematică care conțineau 84 file/A4, în loc de 96 file/A4 indicate pe copertă. (C.Z.)