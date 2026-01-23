Sfaturi pentru curățarea livezilor

Data: 23 Ianuarie 2026

În livezile din Maramureș, pomii fructiferi plantaţi în toamnă protejaţi neadecvat, pomii tineri, dar și cei curățați la începutul lunii decembrie au avut de suferit din cauza temperaturilor neașteptat de scăzute. Curăţarea livezilor, importantă pentru producția din toamnă, ar putea începe la jumătatea lunii februarie dacă temperaturile vor fi favorabile. Lucrările de tăiere se fac încă manual, deși persoanele specializate în aceste operațiuni sunt tot mai puține.

Potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei Pomfruct Maramureş, Ioan Pop, unii proprietari de livezi s-au lăsat păcăliți de temperaturile ridicate din prima parte a lunii decembrie și de iernile ușoare din anii trecuți și au făcut lucrări de curățare. „Tăierile pe durata iernii sunt mai rare în zona colinară, dar se practică cu oarecare precauţie în livezile intensive. Din verificările efectuate în unele livezi, par a fi afectaţi de îngheţ pomii fructiferi plantaţi în toamnă, îndeosebi cei care n-au fost protejaţi adecvat şi pomii tineri. Sub greutatea zăpezii au cedat crengi din pomii aflaţi în anul patru-cinci de rod. (...) Cert e că unii mici fermieri s-au grăbit cu tăierile din livezi, crezând că şi anul acesta vom avea parte de o iarnă mai blândă”, a spus Ioan Pop pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, curăţarea pomilor fructiferi s-ar putea face de luna viitoare dacă temperaturile vor permite. „În a doua jumătate a lunii februarie ar putea începe lucrările de curăţare a pomilor din livezile intensive, medii sau mici şi continuate cele începute în luna decembrie. Până atunci se pot efectua stropirile preventive pentru protecţie împotriva dăunătorilor care se ascund sub scoarţa pomilor. Lucrările de tăiere-curăţare se fac manual şi prea puţini sunt fermierii care deţin utilaje mecanice adaptate special pentru această operaţiune. (...) La noi încă se mai practică tăierile manuale pe ideea că sunt mult mai eficiente decât cele mecanice efectuate în unele ţări europene”, a spus pomicultorul.

Vicepreşedintele Pomfruct Maramureş a mai subliniat că întreţinerea corectă a livezilor asigură recolte bune toamna. „Pomicultura, domeniu destul de pretenţios, cu muncă aproape permanentă, înseamnă recolte bune în septembrie-octombrie dacă se lucrează corect şi la timp în livadă. Tăierile care urmează în februarie contribuie la acest succes. (...) În ultimii ani a scăzut numărul persoanelor care se pricep la tăieri, încât a fost nevoie să organizăm cursuri pentru doritori în a deprinde această artă. Tăierile, adică curăţarea, la măr, păr sunt diferite de cele de la prun, cais, piersic sau cireş”, a explicat Pop.

Potrivit fermierului, pomicultorii mai au un inamic: „îngheţul sau temperaturile joase care pot apărea în lunile aprilie-mai, aşa cum a fost anul trecut”, însă și-a exprimat speranța că primăvara acestui an va fi mai prietenoasă cu proprietarii de livezi. (C.Z.)