Sistemul medical privat cere acces echitabil la finanțare

Data: 22 Ianuarie 2026

Evenimentul de lansare a Federaţiei Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical a adus marți la aceeași masă reprezentanţi ai sistemului medical privat, ai autorităţilor, ai învățământului de specialitate, precum și specialişti din domeniu care au deschis un dialog pe tema îmbunătăţirii accesului pacienţilor la servicii medicale, atât în sistemul public, cât şi în cel privat.

În opinia fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, în prezent preşedintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor, dezvoltarea asigurărilor de sănătate complementare este esenţială pentru că ar da pacienţilor în mod real acces la servicii medicale publice şi private. „Consider că acest corp medical de aproximativ 10.000 de medici - în majoritate furnizori de servicii private - trebuie să beneficieze de o finanțare adecvată, care să reducă presiunea în zona de asistență medicală spitalicească. Acest model funcționează peste tot în Europa și în lume”, a declarat Alexandru Rafila, potrivit paginii sale de socializare.

Din partea Federaţiei Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical, care reuneşte peste 400 de membri, președintele Adrian Bădescu a cerut tratament echitabil, spunând că medicina privată funcţionează „într-un mediu ostil şi impredictibil, caracterizat de subfinanţare cronică”. Pe lista problemelor majore din sistemul medical privat, acesta a amintit, potrivit Agerpres, tarifele CNAS - sub costul real al actului medical, plafonarea arbitrară a serviciilor decontate, acces limitat şi discriminatoriu al spitalelor private la contractarea cu CNAS, dependenţa de sisteme IT publice instabile, absenţa unei strategii naţionale care să integreze sectorul privat de sănătate. (C.Z.)