Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Incertitudine privind Rabla

Incertitudine privind Rabla

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 22 Ianuarie 2026

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a declarat, la Ploieşti, că încă nu a fost luată o decizie cu privire la programul Rabla, dar că speră că va fi disponibil şi în 2026. „Programul Rabla a fost anul trecut cu un buget de 200 de milioane doar pentru persoane fizice. Este o discuţie la nivel de minister şi de Guvern pe acest program. Încă nu s-a luat o decizie”, a afirmat Bănică, potrivit Agerpres. (C.Z.)

