Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Șomajul la tineri rămâne ridicat

Șomajul la tineri rămâne ridicat

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 03 Septembrie 2025

Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2% faţă de cea din iunie 2025 și mai mică față de media UE, de 5,9%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) și Eurostat. În cifre absolute, numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru iulie a fost de 471.200 de persoane, în scădere faţă de luna precedentă (490.100), dar în creştere faţă de iulie 2024 (468.800).

Conform INS, rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) rămâne la un nivel ridicat, respectiv de 23,5% în perioada aprilie - iunie 2025. (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   statistica  -   Institutul Naţional de Statistică  -   Eurostat
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială