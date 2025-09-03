Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că setul de măsuri „aduce echitate,
Șomajul la tineri rămâne ridicat
Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2% faţă de cea din iunie 2025 și mai mică față de media UE, de 5,9%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) și Eurostat. În cifre absolute, numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru iulie a fost de 471.200 de persoane, în scădere faţă de luna precedentă (490.100), dar în creştere faţă de iulie 2024 (468.800).
Conform INS, rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) rămâne la un nivel ridicat, respectiv de 23,5% în perioada aprilie - iunie 2025. (C. Z.)