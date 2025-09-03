Șomajul la tineri rămâne ridicat

Data: 03 Septembrie 2025

Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2% faţă de cea din iunie 2025 și mai mică față de media UE, de 5,9%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) și Eurostat. În cifre absolute, numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru iulie a fost de 471.200 de persoane, în scădere faţă de luna precedentă (490.100), dar în creştere faţă de iulie 2024 (468.800).

Conform INS, rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) rămâne la un nivel ridicat, respectiv de 23,5% în perioada aprilie - iunie 2025. (C. Z.)