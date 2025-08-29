Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Spania și Italia domină producția de legume și fructe din UE

Data: 29 August 2025

Eurostat a publicat luni datele din 2024 privind producția de legume și fructe proaspete din Uniunea Europeană. Potrivit acestor statistici, recolta din 2024 la legume a fost de 62,2 milioane de tone, cu 6% mai mult față de 2023. Primii trei mari producători de legume sunt Spania (14,8 milioane t), Italia (13,9 milioane t) şi Franţa (5,8 milioane t), care acoperă împreună 55% din totalul din UE. România a produs 1,15 milioane tone de legume, mai puțin decât Ungaria (1,37 milioane t) şi Polonia (5,22 milioane t).

Italia și Spania sunt principalii producători de tomate, cele două țări fiind responsabile pentru 36%, respectiv 27% din producţia totală a UE, urmate de Portugalia (10%). La morcovi, principalii cultivatori au fost Germania (18% din producţia UE), Franţa (14%) şi Polonia (12%). La ceapă, pe primele trei locuri sunt Ţările de Jos (26% din recolta UE), Spania (20%) şi Germania (12%). În România, producţia de tomate s-a situat la 231.000 t, cea de morcovi la aproximativ 71.000 t, iar cea de ceapă la 128.000 t.

La fructe, fructe de pădure şi nuci s-au recoltat în UE anul trecut 24,3 milioane de tone, mai puțin cu 2% decât în 2023. Pe primele două locuri la fructe sunt tot Italia (5,4 milioane t) și Spania (4,3 milioane t), urmate de Polonia (4,1 milioane t), cele trei fiind responsabile împreună pentru 57% din producţia UE. Potrivit Eurostat, România a avut o producţie de fructe de 1,32 milioane t, mai mare decât a Germaniei (1,03 milioane t), dar cu mult sub cea a Poloniei (4,1 milioane). La mere, recolta din UE a fost de 11,6 milioane t, majoritatea provenind din Polonia (29%), Italia (21%) şi Franţa (17%). România a produs 491.000 t de mere. (C.Z.)

 

