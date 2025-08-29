Spania și Italia domină producția de legume și fructe din UE

Data: 29 August 2025

Eurostat a publicat luni datele din 2024 privind producția de legume și fructe proaspete din Uniunea Europeană. Potrivit acestor statistici, recolta din 2024 la legume a fost de 62,2 milioane de tone, cu 6% mai mult față de 2023. Primii trei mari producători de legume sunt Spania (14,8 milioane t), Italia (13,9 milioane t) şi Franţa (5,8 milioane t), care acoperă împreună 55% din totalul din UE. România a produs 1,15 milioane tone de legume, mai puțin decât Ungaria (1,37 milioane t) şi Polonia (5,22 milioane t).

Italia și Spania sunt principalii producători de tomate, cele două țări fiind responsabile pentru 36%, respectiv 27% din producţia totală a UE, urmate de Portugalia (10%). La morcovi, principalii cultivatori au fost Germania (18% din producţia UE), Franţa (14%) şi Polonia (12%). La ceapă, pe primele trei locuri sunt Ţările de Jos (26% din recolta UE), Spania (20%) şi Germania (12%). În România, producţia de tomate s-a situat la 231.000 t, cea de morcovi la aproximativ 71.000 t, iar cea de ceapă la 128.000 t.

La fructe, fructe de pădure şi nuci s-au recoltat în UE anul trecut 24,3 milioane de tone, mai puțin cu 2% decât în 2023. Pe primele două locuri la fructe sunt tot Italia (5,4 milioane t) și Spania (4,3 milioane t), urmate de Polonia (4,1 milioane t), cele trei fiind responsabile împreună pentru 57% din producţia UE. Potrivit Eurostat, România a avut o producţie de fructe de 1,32 milioane t, mai mare decât a Germaniei (1,03 milioane t), dar cu mult sub cea a Poloniei (4,1 milioane). La mere, recolta din UE a fost de 11,6 milioane t, majoritatea provenind din Polonia (29%), Italia (21%) şi Franţa (17%). România a produs 491.000 t de mere. (C.Z.)