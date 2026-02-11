Stare de alertă din cauza apei la Curtea de Argeș

Data: 11 Feb 2026

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a instituit luni starea de alertă pentru 30 de zile în Curtea de Argeş, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în reţeaua de distribuţie a apei. „Populaţia va fi informată permanent cu privire la interzicerea utilizării apei din reţea pentru consum, prepararea hranei şi igiena personală, până la remedierea completă a situaţiei”, a transmis prefectul judeţului, Ioana Făcăleaţă, potrivit Agerpres, anunțând că a dispus asigurarea apei potabile în punctele de distribuţie stabilite în municipiu, precum şi a apei necesare funcţionării spitalului. De asemenea, a solicitat autorităţilor locale să livreze apă îmbuteliată în unităţile de învăţământ, precum şi persoanelor vulnerabile. „Am informat în această seară (luni, n.r.) cu privire la situaţia existentă miniştrii de resort şi am solicitat sprijin pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor”, a spus prefectul.

Potrivit unui mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei în reţeaua de apă, în zona Curtea de Argeş se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igienă. „Consumaţi doar apă din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate sau apă îmbuteliată. Începând cu 10.02.2026, ora 21:00, se va sista total furnizarea apei timp de 24 de ore pentru realizarea unor lucrări”, menţionează mesajul.

Prezenţa bacteriei a fost detectată în probe recoltate în 6 februarie, a comunicat Direcţia de Sănătate Publică Argeş. Conform socie­tății Aquaterm, în 6, 7 şi 8 februarie s-a efectuat o dezinfecţie a reţelei, iar în săptămâna în curs se vor recolta noi probe de apă „pentru a se constata dacă a fost depăşit evenimentul”. (C.Z.)