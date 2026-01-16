Statistica accidentelor rutiere rămâne îngrijorătoare

Data: 20 Ianuarie 2026

Aproape 4.000 de accidente grave, soldate cu decese şi cu răniţi, au avut loc în 2025, la nivel naţional, în uşoară scădere faţă de anul precedent, a anunțat duminică Poliția Română. Principalele trei cauze care au dus la evenimente grave în trafic sunt traversarea neregulamentară a străzii, viteza excesivă a vehiculelor şi neacordarea de prioritate.

Datele transmise de Inspectoratul General al Poliției Române arată că anul trecut, în toată țara, au fost înregistrate 3.950 de accidente, în care 1.293 de oameni și-au pierdut viața şi 3.125 au fost grav răniți. Comparativ cu anul 2024, numărul accidentelor grave a fost cu 285 mai mic (-6,7%), au fost cu 185 mai puţine persoane decedate (-12,5%) şi cu 122 mai puţini răniți grav (-3,7%). În privința cauzelor, pe locul întâi este traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni (16,1% din total), urmată de neadaptarea vitezei autoturismului la condiţiile de drum (15,3% din total) şi neacordarea priorităţii în trafic (9,5% din total).

IGPR a desfăşurat peste 67.000 acţiuni de prevenire a evenimentelor rutiere, iar în urma abaterilor constatate în trafic a aplicat 2,79 milioane de sancţiuni contravenţionale, fiind reţinute 190.441 de permise de conducere şi retrase 103.381 de certificate de înmatriculare şi 22.760 de plăcuţe de înmatriculare. Totodată, au fost depistați și scoși din trafic 28.700 de șoferi aflați sub influenţa alcoolului.

Potrivit Poliției, printre măsurile care vizează creşterea gradului de siguranţă rutieră se numără introducerea sistemului automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR, ce presupune colectarea de date cu ajutorul dispozitivelor radar tip pistol, și dezvoltarea platformei „e-SAR”, pentru procesarea semnalărilor privind comportamentul agresiv în trafic transmise de cetăţeni. Sistemul e-Sigur funcționează, deocamdată, doar cu circa 700 de radare mobile ale Poliției Rutiere și urmează a fi completat cu încă 550 de camere video cu radar gestionate de autoritățile de la drumuri, însă pe această ultimă componentă a fost pierdută finan­ța­rea prin PNRR, ceea ce înseamnă că proiectul va deveni complet funcțional cu o întârziere de cel puțin un an.

Din declarațiile făcute recent pentru Hotnews de Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, reiese că în prezent sunt deja montate, fără a fi active, peste 100 de camere cu radar pe autostrăzile noi, iar licitația pentru achiziția a 400 de camere video-radar pentru drumurile naționale nu a fost încă lansată. Cele mai multe dintre aceste radare fixe vor fi montate, conform Hotnews: pe DN1 (în 28 puncte), DN6 (24 puncte); DN2 (22 puncte); DN17 (18 puncte); DN7 (17 puncte); DN67 (14 puncte); DN11 (13 puncte). (C.Z.)