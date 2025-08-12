Studiu despre originea cartofului

Încrucişarea dintre tomate şi anumite specii de cartofi a dat naştere cartofilor din ziua de azi, potrivit un studiu publicat la 31 iulie în revista ştiinţifică Cell, informează AFP. Originea cartofului îi intrigă de mult timp pe oamenii de ştiinţă. Cercetătorii dintr-o echipă internaţională par să fi descifrat secretul prin studierea a 450 de genomuri de cartofi cultivaţi şi a 56 de specii de cartofi sălbatici, a explicat autorul principal al studiului, Zhiyang Zhang, de la Institutul de Genomică Agricolă din Shenzhen, China.

Potrivit cercetării, patrimoniul genetic al cartofilor moderni provine din două specii ancestrale. Pe de o parte, 60% din genomul lor provine din Etuberosum, un grup de trei specii din Chile care seamănă cu plantele moderne de cartofi, dar fără tubercul, partea din cartof pe care o mâncăm. De cealaltă parte, 40% din genom provine de la tomate - acelaşi procent fiind înregistrat pentru toţi cartofii, fie ei sălbatici sau cultivaţi. „Acest lucru indică în mod clar că este vorba mai degrabă despre o hibridizare veche decât despre diverse schimburi genetice ulterioare”, a declarat Sandra Knapp, botanistă la Muzeul de Istorie Naturală din Marea Britanie.

Un alt coautor, Loren Rieseberg, profesor la Universitatea British Columbia din Canada, consideră că noul studiu indică o „schimbare profundă” în biologia evoluţiei speciilor. „Acum suntem de acord că rolul hibridizării a fost subestimat”, a adăugat el.