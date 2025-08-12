Se reia retrocedarea imobilelor confiscate de regimul comunist

Data: 12 August 2025

Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat în urma adoptării de Guvern a unei Ordonanţe care stabileşte o procedură revizuită de evaluare şi plată a despăgubirilor, a anunţat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare. Retrocedările fuseseră oprite în februarie 2025 de o decizie a Curţii Constituţionale care elimina cadrul legal pentru evaluarea despăgubirilor aferente imobilelor care nu mai pot fi restituite în natură.

„O veste pentru numeroşi români care îşi aşteptau de ani buni drepturile. Ce aduce nou această modificare legislativă: un calcul echitabil al despăgubirilor, pe baza grilei notariale şi a coeficienţilor de corecţie (localizare, stare, regim juridic), conform CEDO - indiferent de modul în care era folosit imobilul la momentul confiscării (locuinţă, teren intravilan etc.). Opţiuni flexibile de plată: 7 tranşe anuale, în loc de 5, sau plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare. Reducerea litigiilor şi a speculei: limitarea câştigurilor pentru cumpărătorii de puncte, pentru a descuraja tranzacţionarea speculativă a drepturilor litigioase. Transparenţă: toate instituţiile vor raporta situaţia acestor dosare, pentru o bază de date unică la nivel naţional”, a precizat, vineri, ministrul, potrivit Agerpres.

În perioada 2013-2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 miliarde lei pentru 67.500 de dosare, din care 16,1 miliarde lei au fost deja plătite, iar 7,5 miliarde lei urmează să fie achitate eşalonat până în 2029, potrivit oficialului. „Extinzând perioada de plată la 7 ani, am redus presiunea bugetară şi am eficientizat totodată procesul”, a menționat Nazare. (C. Z.)