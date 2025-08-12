Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Se reia retrocedarea imobilelor confiscate de regimul comunist

Data: 12 August 2025

Procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă a fost deblocat în urma adoptării de Guvern a unei Ordonanţe care stabileşte o procedură revizuită de evaluare şi plată a despăgubirilor, a anunţat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare. Retrocedările fuseseră oprite în februarie 2025 de o decizie a Curţii Constituţionale care elimina cadrul legal pentru evaluarea despăgubirilor aferente imobilelor care nu mai pot fi restituite în natură.

„O veste pentru numeroşi români care îşi aşteptau de ani buni drepturile. Ce aduce nou această modificare legislativă: un calcul echitabil al despăgubirilor, pe baza grilei notariale şi a coeficienţilor de corecţie (localizare, stare, regim juridic), conform CEDO - indiferent de modul în care era folosit imobilul la momentul confiscării (locuinţă, teren intravilan etc.). Opţiuni flexibile de plată: 7 tranşe anuale, în loc de 5, sau plată unică de 40% pentru cei care renunţă la eşalonare. Reducerea litigiilor şi a speculei: limitarea câştigurilor pentru cumpărătorii de puncte, pentru a descuraja tranzacţionarea speculativă a drepturilor litigioase. Transparenţă: toate instituţiile vor raporta situaţia acestor dosare, pentru o bază de date unică la nivel naţional”, a precizat, vineri, ministrul, potrivit Agerpres.

În perioada 2013-2025, statul român a stabilit despăgubiri de 23,2 miliarde lei pentru 67.500 de dosare, din care 16,1 miliarde lei au fost deja plătite, iar 7,5 miliarde lei urmează să fie achitate eşalonat până în 2029, potrivit oficialului. „Extinzând perioada de plată la 7 ani, am redus presiunea bugetară şi am eficientizat totodată procesul”, a menționat Nazare. (C. Z.)

 

