Încrucişarea dintre tomate şi anumite specii de cartofi a dat naştere cartofilor din ziua de azi, potrivit un studiu publicat la 31 iulie în revista ştiinţifică Cell, informează AFP. Originea cartofului îi
BNR: Inflația va crește în trimestrul III
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul expirării plafonării la energie şi al majorării de la 1 august a cotelor de TVA şi accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, mai ridicată decât cea prognozată anterior, a transmis Banca Națională a României vineri, după şedinţa Consiliului de administrație în care a aprobat ultimul Raport asupra inflaţiei.
În iunie, inflația a fost de 5,66%, în urcare de la 5,45% în mai. (C. Z.)