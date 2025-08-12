BNR: Inflația va crește în trimestrul III

Data: 12 August 2025

Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul expirării plafonării la energie şi al majorării de la 1 august a cotelor de TVA şi accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, mai ridicată decât cea prognozată anterior, a transmis Banca Națională a României vineri, după şedinţa Consiliului de administrație în care a aprobat ultimul Raport asupra inflaţiei.

În iunie, inflația a fost de 5,66%, în urcare de la 5,45% în mai. (C. Z.)