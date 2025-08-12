Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
BNR: Inflația va crește în trimestrul III

Data: 12 August 2025

Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul expirării plafonării la energie şi al majorării de la 1 august a cotelor de TVA şi accizelor, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, mai ridicată decât cea prognozată anterior, a transmis Banca Națională a României vineri, după şedinţa Consiliului de administrație în care a aprobat ultimul Raport asupra inflaţiei.

În iunie, inflația a fost de 5,66%, în urcare de la 5,45% în mai. (C. Z.)

