Studiu: Stabilitatea locului de muncă primează în timp de criză

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 22 August 2025

Sistemul medical, sectorul public, industria alimentară şi industria farmaceutică sunt domeniile în care românii au cea mai mare încredere să lucreze pe timp de criză. La polul opus, cei mai mici indici de încredere îi au turismul, imobiliarele, asigurările şi HoReCa, arată un sondaj eJobs, realizat în luna iulie 2025, pe un eşantion de 1.050 de respondenţi care, în momentul de faţă, lucrează.

Peste 80% dintre participanţii la studiu (83%) spun că principalul criteriu în funcţie de care evaluează un sector de activitate ca fiind de încredere este stabilitatea locului de muncă. 75% dintre respondenţi sunt dispuşi să se recalifice pentru a trece cu bine peste această perioadă, fiind `pentru prima oară, în ultimii ani, când vedem un procent atât de mare al celor care manifestă o deschidere clară în direcţia reconversiei profesionale”, susţine Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România, citată de news.ro.

„Vedem tot mai pregnantă la candidaţi această nevoie de stabilitate atunci când îşi caută un job. Au nevoie să ştie că angajatorul le oferă siguranţa unui loc de muncă pentru o perioadă îndelungată de timp şi că nu există riscul de a rămâne fără venituri mai ales în acest context pe care îl traversăm”, adaugă şefa de comunicare de la eJobs. 

