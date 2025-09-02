Între orașele din Europa, călătoria cu trenul este deseori mai scumpă decât zborul cu avionul, potrivit unui studiu realizat de Greenpeace, transmite DPA. Organizaţia de mediu a comparat preţul biletelor de tren
Suport psihologic pentru pacienții oncologici
Serviciile psihologice pentru pacienţii oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce Guvernul a aprobat acest lucru în ședința de joi.
Noul cadru legislativ stabileşte că, până la 30 iunie 2026, pacienţii oncologici care au recomandarea medicilor specialiști pot beneficia de asistență decontată de la orice psiholog, iar de la 1 iulie 2026, pentru a creşte calitatea îngrijirilor, doar de la psihologi cu formare profesională în psiho-oncologie. (C. Z.)