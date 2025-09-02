Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Suport psihologic pentru pacienții oncologici

Data: 02 Septembrie 2025

Serviciile psihologice pentru pacienţii oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce Guvernul a aprobat acest lucru în ședința de joi.

Noul cadru legislativ stabileşte că, până la 30 iunie 2026, pacienţii oncologici care au recomandarea medicilor specialiști pot beneficia de asistență decontată de la orice psiholog, iar de la 1 iulie 2026, pentru a creşte calitatea îngrijirilor, doar de la psihologi cu formare profesională în psiho-oncologie. (C. Z.)

