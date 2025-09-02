Suport psihologic pentru pacienții oncologici

Data: 02 Septembrie 2025

Serviciile psihologice pentru pacienţii oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce Guvernul a aprobat acest lucru în ședința de joi.

Noul cadru legislativ stabileşte că, până la 30 iunie 2026, pacienţii oncologici care au recomandarea medicilor specialiști pot beneficia de asistență decontată de la orice psiholog, iar de la 1 iulie 2026, pentru a creşte calitatea îngrijirilor, doar de la psihologi cu formare profesională în psiho-oncologie. (C. Z.)