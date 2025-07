Sute de amenzi şi avertismente pe litoral

Data: 22 Iulie 2025

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite românilor două alerte de călătorie în Italia şi Bulgaria pe baza unor avertizări emise de autorităţile naţionale. De un Cod Roşu de incendii sunt vizate provinciile Catania, Messina și Enna, iar alte zone, precum Palermo, se află sub Cod Portocaliu. De asemenea, MAE informează că există restricţii de călătorie pe tot parcursul săptămânii în Bulgaria din cauza caniculei şi recomandă românilor să se informeze înainte să pornească la drum. Şi Grecia a intrat ieri sub un val de caniculă fără precedent, cu temperaturi care vor depăşi, spun meteorologii eleni, 44 de grade Celsius la umbră. (O.N.)