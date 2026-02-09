În decembrie anul trecut, Australia devenea prima ţară din lume care oprea copiii şi adolescenţii mai mici de 16 ani să aibă conturi pe reţelele sociale TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook. De atunci, în mai
Sute de concedieri la „Washington Post”
Cotidianul american „Washington Post”, deţinut din 2013 de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a început concedieri masive, scrie Reuters. Potrivit „The New York Times”, 300 dintre cei 800 de jurnalişti ai ziarului au fost concediaţi. Anul trecut, publicaţia a avut un tiraj mediu zilnic de 97.000 de exemplare, o scădere puternică de la 250.000 în 2020. Numeroşi abonaţi s-au retras după ce ziarul nu a susținut candidata democrată în 2024, așa cum s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2008, 2012, 2016 şi 2020. (C.Z.)