Sute de concedieri la „Washington Post”

Data: 09 Feb 2026

Cotidianul american „Washing­ton Post”, deţinut din 2013 de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a început concedieri masive, scrie Reuters. Potrivit „The New York Times”, 300 dintre cei 800 de jurnalişti ai ziarului au fost concediaţi. Anul trecut, publicaţia a avut un tiraj mediu zilnic de 97.000 de exemplare, o scădere puternică de la 250.000 în 2020. Numeroşi abonaţi s-au retras după ce ziarul nu a susținut candidata democrată în 2024, așa cum s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2008, 2012, 2016 şi 2020. (C.Z.)

