Turbulențele aeriene vor fi tot mai frecvente

Pentru mulţi călători, turbulenţele aeriene reprezintă doar un disconfort trecător, însă experții avertizează că frecvenţa lor va creşte, ca efect al schimbărilor climatice, informează AFP. Potrivit datelor oficiale, turbulenţele sunt principala cauză a accidentelor din timpul zborurilor, chiar dacă cifrele rămân relativ mici.

Există trei tipuri principale de turbulenţe: convective, orografice şi cele în aer senin (Clear Air Turbulence - CAT), explică Mohamed Foudad, de la Universitatea Reading, Marea Britanie. Cele convective au legătură cu norii sau furtunile, detectabile vizual sau prin radar, în timp ce turbulenţele orografice se produc deasupra lanţurilor muntoase. Turbulenţele CAT apar în cer senin, sunt greu de detectat și mai periculoase, fiind cauzate de variațiile bruște de viteză și densitate ale vânturilor puternice de vest prezente la altitudinea de croazieră a aeronavelor mari.

Un articol publicat anul trecut de Mohamed Foudad şi colegii săi în Journal of Geophysical Research a analizat datele din 1980 până în 2021 privind turbulenţele, constatând creșteri ale frecvențelor acestora de 60-155%, „în special în Atlanticul de Nord, America de Nord, Asia de Est, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord”.