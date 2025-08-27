Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Turbulențele aeriene vor fi tot mai frecvente

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 27 August 2025

Pentru mulţi călători, turbulenţele aeriene reprezintă doar un disconfort trecător, însă experții avertizează că frecvenţa lor va creşte, ca efect al schimbărilor climatice, informează AFP. Potrivit datelor oficiale, turbulenţele sunt principala cauză a accidentelor din timpul zborurilor, chiar dacă cifrele rămân relativ mici.

Există trei tipuri principale de turbulenţe: convective, orografice şi cele în aer senin (Clear Air Turbulence - CAT), explică Mohamed Foudad, de la Universitatea Reading, Marea Britanie. Cele convective au legătură cu norii sau furtunile, detectabile vizual sau prin radar, în timp ce turbulenţele orografice se produc deasupra lanţurilor muntoase. Turbulenţele CAT apar în cer senin, sunt greu de detectat și mai periculoase, fiind cauzate de variațiile bruște de viteză și densitate ale vânturilor puternice de vest prezente la altitudinea de croazieră a aeronavelor mari.

Un articol publicat anul trecut de Mohamed Foudad şi colegii săi în Journal of Geophysical Research a analizat datele din 1980 până în 2021 privind turbulenţele, constatând creșteri ale frecvențelor acestora de 60-155%, „în special în Atlanticul de Nord, America de Nord, Asia de Est, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord”. 

