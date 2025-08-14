Vagoane suplimentare la „Trenurile Soarelui”

Data: 14 August 2025

În zilele cu trafic crescut din minivacanţa prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, CFR Călători va suplimenta numărul de vagoane la trenurile cele mai solicitate, inclusiv la „Trenurile Soarelui”, a transmis compania.

Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri şi situaţiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea din timp a biletelor şi, totodată, să nu aleagă doar trenurile din orele de vârf. (C.Z.)