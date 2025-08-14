Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vagoane suplimentare la „Trenurile Soarelui”

Data: 14 August 2025

În zilele cu trafic crescut din minivacanţa prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, CFR Călători va suplimenta numărul de vagoane la trenurile cele mai solicitate, inclusiv la „Trenurile Soarelui”, a transmis compania. 

Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri şi situaţiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea din timp a biletelor şi, totodată, să nu aleagă  doar trenurile din orele de vârf. (C.Z.)

