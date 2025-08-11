Inundaţii excepţionale, secete recurente, grădini aflate în stare de degradare: castelele de pe Valea Loarei, la fel ca o mare parte a patrimoniului francez, suferă din cauza schimbărilor climatice, iar
Zeci de țări se pregătesc de noile taxele vamale ale SUA
La mijlocul săptămânii trecute au intrat în vigoare taxele vamale impuse de Statele Unite mărfurilor din peste 60 de ţări şi Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a încheiat acorduri comerciale pentru taxe de 15% asupra produselor importate din Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud şi de 20% asupra importurilor din Taiwan, Vietnam şi Bangladesh. Negocierile pentru un acord cu China sunt încă în desfășurare.
La 1 august, preşedintele american Donald Trump a semnat un decret care impune noi tarife vamale pentru țările cu care Statele Unite au deficit comercial, relatează AFP. Taxele variază între 11% şi 41%, printre cele mai mari fiind cele aplicate Africii de Sud (30%), Serbiei (35%) şi Elveţiei (39%), în timp ce majoritatea ţărilor menţionate în decret sunt supuse unor tarife de 15%. Măsura vizează „restructurarea comerţului global în beneficiul angajaţilor americani”, arată documentul. Tarifele de import, având cel mai ridicat nivel mediu din ultimul secol, au intrat în vigoare la 7 august şi nu de la 1 august, aşa cum se aştepta iniţial.
Canada, căreia i se reproșează că nu a redus fluxul de droguri care intră în SUA, a fost inclusă într-un decret separat, prin care s-au majorat de la 25% la 35% tarifele, dar doar pentru produsele care nu tranzitează în cadrul Acordului de liber schimb nord-american.
Președintele american a promovat taxele vamale ca un mod de a reduce deficitul comercial și de a stimula companiile străine să facă investiţii în SUA. Însă importatorii au căutat să evite aceste taxe importând mai mult înainte de 7 august. Ca rezultat, deficitul de 582,7 miliarde de dolari din primul semestru al anului a fost cu 38% mai ridicat decât în 2024.
Donald Trump s-a declarat însă optimist spunând că SUA „vor obţine sute de miliarde de dolari în urma impunerii taxelor vamale”. Cu o estimare mai precisă asupra veniturilor a venit joi secretarul comerţului, Howard Lutnick, care a afirmat că va strânge cel puţin 50 de miliarde de dolari lunar cu noile tarife, faţă de 30 de miliarde în luna iulie, notează Reuters.
SUA pregătesc, de asemenea, o serie de taxe sectoriale. Trump a anunțat miercuri că intenţionează să taxeze cu 100% microcipurile, dar și medicamentele. Declarațiile au produs confuzie la Bruxelles, deoarece înţelegerea din 27 iulie convenită cu preşedinta Executivului UE stabileşte că nivelul de 15% acoperă inclusiv produsele farmaceutice, piesele auto şi semiconductorii din UE. La fel de neclară este situația privind maşinile europene asupra cărora continuă să se aplice o taxă de 27,5%, în ciuda acordului care prevede 15%, a atenționat Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA). Marţea trecută, un oficial al Comisiei a declarat că se aşteaptă ca taxele vamale în sectorul auto să fie ajustate extrem de curând. (C. Z.)