Zeci de țări se pregătesc de noile taxele vamale ale SUA

Data: 11 August 2025

La mijlocul săptămânii trecute au intrat în vigoare taxele vamale impuse de Statele Unite mărfurilor din peste 60 de ţări şi Uniunea Europeană. Președin­tele american Donald Trump a încheiat acorduri comerciale pentru taxe de 15% asupra produselor importate din Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud şi de 20% asupra importurilor din Taiwan, Vietnam şi Bangladesh. Negocierile pentru un acord cu China sunt încă în desfășurare.

La 1 august, preşedintele american Donald Trump a semnat un decret care impune noi tarife vamale pentru țările cu care Statele Unite au deficit comercial, relatează AFP. Taxele variază între 11% şi 41%, printre cele mai mari fiind cele aplicate Africii de Sud (30%), Serbiei (35%) şi Elveţiei (39%), în timp ce majoritatea ţărilor menţionate în decret sunt supuse unor tarife de 15%. Măsura vizează „restructurarea comerţului global în beneficiul angajaţilor americani”, arată documentul. Tarifele de import, având cel mai ridicat nivel mediu din ultimul secol, au intrat în vigoare la 7 august şi nu de la 1 august, aşa cum se aştepta iniţial.

Canada, căreia i se reproșează că nu a redus fluxul de droguri care intră în SUA, a fost inclusă într-un decret separat, prin care s-au majorat de la 25% la 35% tarifele, dar doar pentru produsele care nu tranzitează în cadrul Acordului de liber schimb nord-american.

Președintele american a promovat taxele vamale ca un mod de a reduce deficitul comercial și de a stimula companiile străine să facă investiţii în SUA. Însă importatorii au căutat să evite aceste taxe importând mai mult înainte de 7 august. Ca rezultat, deficitul de 582,7 miliarde de dolari din primul semestru al anului a fost cu 38% mai ridicat decât în 2024.

Donald Trump s-a declarat însă optimist spunând că SUA „vor obţine sute de miliarde de dolari în urma impunerii taxelor vamale”. Cu o estimare mai precisă asupra veniturilor a venit joi secretarul comerţului, Howard Lutnick, care a afirmat că va strânge cel puţin 50 de miliarde de dolari lunar cu noile tarife, faţă de 30 de miliarde în luna iulie, notează Reuters.

SUA pregătesc, de asemenea, o serie de taxe sectoriale. Trump a anunțat miercuri că intenţionează să taxeze cu 100% microcipurile, dar și medicamentele. Declarațiile au produs confuzie la Bruxelles, deoarece înţelegerea din 27 iulie convenită cu preşedinta Executivului UE stabileşte că nivelul de 15% acoperă inclusiv produsele farmaceutice, piesele auto şi semiconductorii din UE. La fel de neclară este situația privind maşinile europene asupra cărora continuă să se aplice o taxă de 27,5%, în ciuda acordului care prevede 15%, a atenționat Federaţia cons­tructorilor germani de automobile (VDA). Marţea trecută, un oficial al Comisiei a declarat că se aşteaptă ca taxele vamale în sectorul auto să fie ajustate extrem de curând. (C. Z.)