Binecuvântare pentru Parohia Șipet din județul Timiș

Binecuvântare pentru Parohia Șipet din județul Timiș

Data: 13 Mai 2026

Duminica a 5‑a după Paști, 10 mai, a fost o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioșii Parohiei Șipet, Protopopiatul Deta, județul Timiș, pentru că biserica din localitate s‑a înveșmântat în straie noi. La ceas de seară, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit în mijlocul credincioșilor, unii dintre ei îmbrăcați în veșminte populare, și a binecuvântat lucrările de reparații efectuate la exteriorul bisericii. Ierarhul a fost întâmpinat de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, de părintele protopop Ionuț‑Ciprian Boșca, de părintele paroh Constantin‑Oliviu Crișan, precum și de preoți de la parohiile învecinate. Părintele Mitropolit Ioan, împreună cu soborul, a înconjurat biserica, citind rugăciunile și stropind-o cu apă sfințită.

La final, preotul paroh Oliviu Crișan a fost hirotesit sachelar, ca un imbold de a‑și continua frumoasa și consistenta lucrare pastoral‑misionară din parohie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a spus că, pentru o comunitate, biserica este ca o fântână din care izvorăște harul, iar cei care vin la acest izvor își ostoiesc setea duhovnicească.

 

