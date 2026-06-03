Comuniune între generații în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În peisajul duhovnicesc‑educațional de la Dunărea de Jos, ultimele zile au fost conturate de evenimente referitoare la catehizarea tinerilor, legătura dintre generații și rolul fundamental al familiei creștine. De la pelerinajul tinerilor la Mănăstirea Buciumeni până la celebrarea celor 30 de ani de la absolvirea Seminarului Teologic din Galați, împletită cu bucuria cursului festiv al noilor absolvenți ai instituției de învățământ și predarea „succesiunii andreiene”, evenimentele recente au reafirmat Biserica drept spațiu al comuniunii vii, unde experiența celor din trecut devine busolă și inspirație pentru entuziasmul celor de astăzi.

Praznicul Sfintei Treimi a reunit în codrii Buciumenilor peste 1.500 de tineri din județele Galați și Brăila. La cea de‑a 31‑a ediție a acestui pelerinaj, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a propus tuturor celor prezenți o viziune extinsă asupra comunității, definind întreaga adunare - olimpici, elevi, preoți, părinți și bunici - ca pe „o mare familie creștină unită sub călăuzirea Sfântului Duh”. Un moment emoționant al acestei zile l‑a reprezentat dialogul dintre chiriarh și un elev de clasa a XII‑a, în care tânărul a mărturisit curajul de a‑și trăi credința, afirmând că, pentru colegii generației sale, participarea la un astfel de eveniment „poate fi o oportunitate de a intra în comuniune reală cu Dumnezeu Cel adevărat”.

Această comuniune a primit o continuitate profundă la o zi distanță, pe 2 iunie, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați. O împletire frumoasă a generațiilor a fost desăvârșită printr‑o celebrare emoționantă a continuității, marcată de jubileul celor trei decenii de la absolvirea promoției 1991‑1996 și de cursul festiv al actualelor clase terminale. Această întâlnire a transformat spațiul Seminarului într‑un pod peste timp, unde maturitatea celor care și‑au confirmat vocația în slujirea Bisericii și a societății în întreaga lume s‑a împletit cu entuziasmul elevilor ce pășesc acum pe pragul maturității, consfințind o legătură neîntreruptă dintre cei care au fost, cei care sunt și cei care vor continua „succesiunea andreiană”.

Ziua a început în capela instituției de învățământ teologic, unde un sobor de preoți din această generație a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian. Momentului i‑a urmat o slujbă de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra absolvenților și cadrelor didactice ale acestei promoții, precum și un parastas pentru profesorii și absolvenții trecuți la cele veșnice.

Un moment de o vibrație aparte l‑a constituit predarea de către absolvenți a cheii‑simbol a „succesiunii andreiene” către generația care urmează să preia ștafeta, gest care, dincolo de semnificația sa simbolică, arată chemarea la o asumare a unei responsabilități aparte a celor ce pășesc pe ultima treaptă a formării în cadrul Școlii Sfântului Apostol Andrei de la Galați.

Cursul festiv al promoției 1996 a continuat în sala de clasă, unde profesorii s‑au reunit cu foștii lor elevi pentru a depăna amintiri și a celebra parcursul fiecăruia. Discuțiile cordiale au căpătat valoarea unei mărturisiri de suflet, fiecare participant împărtășind repere ale drumului său în viață și realizările dobândite în cele trei decenii, rod al formării de odinioară.