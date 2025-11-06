Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferința preoțească de toamnă în protopopiatele Cluj‑Napoca și Cluj I

Un articol de: Dragoş Stoian - 06 Noiembrie 2025
Un articol de: Dragoş Stoian - 06 Noiembrie 2025

La conferinţa preoţească de la Cluj‑Napoca, desfăşurată marţi, 4 noiembrie, au participat clericii din protopopiatele Cluj‑Napoca și Cluj 1. La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit un Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În sala de spectacole a Cercului Militar Cluj‑Napoca, s‑au desfășurat lucrările conferinței la care au luat parte cei doi ierarhi, preoții din Administrația eparhială și ceilalți clerici.

Părintele Mitropolit Andrei le‑a vorbit participanților despre necesitatea misiunii pastorale în rândul copiilor și tinerilor, subliniind totodată nevoia de a sluji cât mai des Sfânta Liturghie. Ierarhul a evocat exemplul a patru personalități marcante pentru lumea ortodoxă românească a secolului al 20‑lea: Părintele Arsenie Papacioc, preotul mucenic Aurel Munteanu, părintele Ioan Bunea și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca și autorul volumului biografic „Părintele Liviu Galaction Munteanu. O biografie documentară”, a prezentat, în mod interactiv, viața și jertfa Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Preoții împreună cu ierarhii au vizitat expoziția în aer liber „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj - mărturisitor în temnițele comuniste”, amenajată în perioada 13 octombrie - 10 noiembrie, la „Instalația 10×10 - Tunelul timpului”, aflată în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj‑Napoca. Pr. Răzvan Perșa a prezentat expoziția.

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
