Conferința preoțească de toamnă în protopopiatele Cluj‑Napoca și Cluj I

La conferinţa preoţească de la Cluj‑Napoca, desfăşurată marţi, 4 noiembrie, au participat clericii din protopopiatele Cluj‑Napoca și Cluj 1. La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit un Te Deum, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În sala de spectacole a Cercului Militar Cluj‑Napoca, s‑au desfășurat lucrările conferinței la care au luat parte cei doi ierarhi, preoții din Administrația eparhială și ceilalți clerici.

Părintele Mitropolit Andrei le‑a vorbit participanților despre necesitatea misiunii pastorale în rândul copiilor și tinerilor, subliniind totodată nevoia de a sluji cât mai des Sfânta Liturghie. Ierarhul a evocat exemplul a patru personalități marcante pentru lumea ortodoxă românească a secolului al 20‑lea: Părintele Arsenie Papacioc, preotul mucenic Aurel Munteanu, părintele Ioan Bunea și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca și autorul volumului biografic „Părintele Liviu Galaction Munteanu. O biografie documentară”, a prezentat, în mod interactiv, viața și jertfa Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Preoții împreună cu ierarhii au vizitat expoziția în aer liber „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj - mărturisitor în temnițele comuniste”, amenajată în perioada 13 octombrie - 10 noiembrie, la „Instalația 10×10 - Tunelul timpului”, aflată în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj‑Napoca. Pr. Răzvan Perșa a prezentat expoziția.