Hirotonie de Episcop în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca s‑au desfăşurat solemnitățile liturgice ale hirotoniei întru arhiereu a arhimandritului Samuel Cristea, ca urmare a alegerii sale ca Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie.

Evenimentele dedicate hirotoniei au început sâmbătă, 6 septembrie, cu slujba Vecerniei Mari, urmată de rânduiala ipopsifierii - solemnitatea vestirii și chemării la treapta arhieriei.

Duminică, 7 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu un sobor de arhierei, preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, precedată de mărturisirea de credință. Din soborul de arhierei au mai făcut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului; Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului; și Preasfinţitul Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Părintele Mitropolit Ioan al Banatului, cu referire la convorbirea lui Iisus cu Nicodim, din Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci.

„Binecuvântat să fie Dumnezeu Care ne‑a învrednicit astăzi să ne alăturăm lui Nicodim, fruntaş al iudeilor, fariseu, care s‑a dus în taină să grăiească, să cerceteze, să afle calea către Împărăţia lui Dumnezeu. Erau mulţi învăţători în poporul lui Israel în vremea aceea, dar auzind cuvintele şi faptele săvârşite de Hristos‑Domnul, i‑a lăsat la o parte şi în taină s‑a dus la Hristos. Şi a zis: «Rabi, ştim că ai venit Învăţător de la Dumnezeu, că de nu ai fi de la Dumnezeu, n‑ai putea săvârşi minunile pe care le faci, de n‑ar fi El cu Tine». În această frază, iubiţi fraţi şi surori, dacă veţi citi acasă Sfânta Evanghelie, veţi vedea că substantivul «Învăţător» şi pronumele «El» sunt scrise cu literă mică. Ce am deduce de aici? Am deduce că Nicodim Îl socotea un Învăţător cu har de la Dumnezeu, dar nu‑L socotea a fi Fiul lui Dumnezeu. De aceea sunt scrise substantivul şi pronumele cu litere mici. Iubiţi fraţi şi surori, Hristos‑Domnul văzând că are în faţă un om însetat după Dumnezeu, dialogul între Nicodim şi Hristos este la un nivel înalt. Încă nu este teolog care să fi putut pătrunde în negrăita taină a tuturor acestor cuvinte rostite de Hristos. Şi îi spune că, de nu se va naşte de sus, nu va vedea Împărăţia lui Dumnezeu, şi apoi continuă Hristos grăindu‑i: «Nimeni nu S‑a suit la cer, decât Cel ce S‑a coborât din cer, Fiul Omului». A auzit Nicodim cuvintele, dar n‑a înţeles, încă nu‑i descoperise Hristos‑Domnul că El este, dar a spus «Fiul Omului» pentru că mai târziu i se va descoperi şi lui Nicodim, mai ales atunci când va aduce miresme pentru ungerea Trupului lui Hristos pentru a fi pus în mormânt. Apoi îi spune lui Nicodim: «Aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa va fi înălţat şi Fiul Omului ca tot cel ce crede în El să aibă viaţă veşnică». Acum, haideţi să coborâm puţin în istorie, faţă de timpul hristic de atunci, cam cu 1.250 de ani, când lui Moise îi poruncise Dumnezeu să scoată poporul din Egipt. Ajungând, prin greutăţile exodului, au început evreii să cârtească că i‑au adus acolo, în pustie, ca să moară de foame. Şi atunci i‑au spus evreii să se roage lui Dumnezeu pentru ei, şi atunci a spus Dumnezeu: «Fă un şarpe de aramă, spânzură‑l pe un lemn şi toţi care se vor uita la şarpele acela, de vor fi muşcaţi de şerpii veninoşi, vor trăi». Aici, două nuanţe cu totul desoebite. Nu‑i spune Dumnezeu lui Moise: «Cel ce va crede în şarpele acela de aramă pe care tu îl vei înălţa, acela va avea viaţă veşnică». Nu spune aşa, ci ce spune, spune despre Hristos‑Domnul că tot cel ce va privi şi va crede în Hristos Cel răstignit nu va trăi, ci spune Hristos-Domnul, va dobândi viaţă veşnică. Iubiţi fraţi şi surori, continuă dialogul înalt între Nicodim şi Hristos şi îi spune: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L‑a dat ca să nu piară lumea şi tot cel ce crede în El va avea viaţă veşnică. Din nefericire, trecem pe lângă aceste cuvinte, căci Hristos S‑a adus jertftă pentru ispăşirea noatră, trecem foarte uşor”.

Părintele Mitropolit Ioan al Banatului a vorbit despre jertfa lui Iisus pe Cruce, amintind şi de jertfa pe care Domnul i‑a cerut‑o lui Avraam, împiedicând, însă, ardearea. Astfel, spune Părintele Mitropolit Ioan, nu a îngăduit Domnul nici arderea, de către ostaşi, a Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.

„Dumnezeu să dăruiască mult har Preasfinţitului Samuel, astăzi hirotonit, cu care m‑a învrednicit Dumnezeu să stau zi de zi, patru ani, în aceeaşi clasă, la Sibiu. Dumnezeu har să îi dăruiască, pentru că vas al inimii ales este şi să toarne Dumnezeu har într-însul. Dumnezeu să îl binecuvânteze şi să vă poată împărtăşi câte o fărâmiţă din taina iubirii lui Dumnezeu”, a încheiat Părintele Mitropolit Ioan al Banatului.

„Duhul Sfânt v‑a pus pe voi episcopi”

În cadrul Sfintei Liturghii, a avut loc hirotonia întru arhiereu, iar după Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia instalării noului Episcop‑vicar Samuel Bistriţeanul.

Actul patriarhal de confirmare a Preasfinţitului Samuel Bistriţeanul ca Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, semnat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a fost citit de Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sălajului. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei i‑a înmânat Preasfinţitului Părinte Samuel Bistriţeanul o cruce de binecuvântare, oferită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În continuare, au fost oferite însemnele slujirii arhiereşti.

În cuvântul său, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat importanţa predicii ţinute de către Sfântul Apostol Pavel, adresată clerului din Efes care a fost chemat la Milet: „Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v‑a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat‑o cu însuşi Sângele Său”.

Astfel, referindu‑se la episcopii care păstoresc Biserica lui Dumnezeu, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat că Episcopul este cel prin care curg toate harurile tainelor dintr‑o eparhie, el este cel care supraveghează propovăduirea învăţăturii corecte, în eparhia sa, că preoţii primesc de la el, prin hirotonie, darul slujirii, că episcopii au puterea de a săvârşi anumite taine rezervate lor, precum şi pe aceea de a propovădui şi de a conduce eparhia lor, care constituie Biserica autocefală ce stă sub Sfântul Sinod al Bisericii.

„Întâi de toate, Preasfinţia Voastră va trebui să îi primiţi pe toţi, absolut pe toţi, tineri şi bătrâni, titraţi şi oameni simpli, bogaţi şi săraci, cu aceeaşi dragoste, pentru că toţi ne sunt încredinţaţi nouă pentru a‑i duce pe calea mântuirii”, a spus Părintele Mitropolit Andrei.

Ierarhul a mai menţionat că noul Episcop trebuie să îi iubească pe toţi credincioşii, pentru că, aflaţi în necazuri şi suferinţe, oamenii au nevoie de iubirea Bisericii şi a Episcopului lor. De asemenea, un alt îndemn a fost ca noul Episcop să se roage pentru toţi credincioşii, dar şi să le poarte greutăţile care apasă pe umerii lor: „Episcopul trebuie să îi ajute pe toţi să îşi ducă crucea înainte”.

„De când aţi îmbrăţişat slujirea Domnului Iisus Hristos, vă ştim râvna, dăruirea pe care aţi pus‑o în slujirea Preasfinţiei Voastre. (...) Noi, cei care am participat astăzi la această slujbă, profundă, de hirotonie a Preasfinţiei Voastre, ne‑am bucurat împreună cu toţi cei care vă au la inimă, cu elevii, cu studenţii şi dorim ca Dumnezeu să vă dea putere ca efectiv să faceţi slujba Lui cu toată dăruirea”, a mai spus Părintele Mitropolit Andrei.

Preasfinţitul Părinte Episcop‑vicar Samuel Bistriţeanul a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la Sfânta Liturghie şi la slujba de hirotonie a sa întru arhiereu, amintind rolul Episcopului şi importanţa ascultării faţă de Hristos ca temelie a slujirii sale faţă de lume.

„În şuvoiul acestei slujiri apostolice am intrat şi eu astăzi, din voia Domnului, pentru a‑mi dedica toată voinţa, energia şi priceperea lucrării misionare, catehetice sfinţitoare şi misionare a Bisericii locale din istorica Eparhie a Vadului, Feleacului şi Clujului, pentru a contribui şi eu, cu smerita mea slujire, la devenirea şi propăşirea comunităţii noastre eclesiale întru loc de tămăduire, de sfinţire şi de mântuire pentru toţi oamenii, de toate vârstele şi categoriile sociale, cei osteniţi şi împovăraţi sufleteşte şi cei care simt o căutare lăuntrică după Dumnezeu. (...) Mulţumesc cu smerenie Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru bunăvoinţă, încredere, binecuvântare şi confirmare în noua mea slujire. Vă mulţumesc cu toată fiinţa mea, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Andrei, care, după terminarea studiilor teologice, m‑aţi hirotonit diacon, apoi preot, m‑aţi tuns în monahism, şi sub al cărui omofor slujesc de 35 de ani, îndrumându‑mă de‑a lungul acestei perioade cu imensă înţelepciune, răbdare, bunătate şi dragoste paternă, virtuţi şi harisme pe care Înaltpreasfinţia Voastră le aveţi din belşug, iar astăzi, prin punerea mâinilor şi prin rugăciunile consecrate, mi‑aţi conferit, împreună cu ceilalţi Preasfinţiţi Părinţi Episcopi, harul arhieriei”, a spus Preasfinţitul Părinte Samuel Bistriţeanul, care a adăugat mulţumiri tuturor ierarhilor, oficialităţilor şi credincioşilor participanţi la eveniment.

Ceremonia s‑a încheiat cu un cuvânt de felicitare adresat de către secretarul de stat pentru Culte, Ciprian Vasile Olinici.

„Permiteţi‑mi să îl felicit pe Preasfinţitul Părinte Samuel după o Liturghie atât de lungă, în această atmosferă caldă, spiritual, dar şi fizic. Cred că întregul ceremonial, atât de aseară, cât şi de astăzi, şi hirotonia, mai ales, din cadrul Sfintei Liturghii vorbesc foarte clar despre centralitatea slujirii arhiereşti în viaţa Bisericii, în viaţa cetăţii şi mai ales în viaţa comunităţii, a credincioşilor. De aceea, Preasfinţia Voastră păşiţi astăzi pe o treaptă înaltă şi plină de responsabilitate pe care Statul român, prin instituţia de specialitate, de relaţii cu cultele, o apreciază în mod deosebit, pentru că, în istoria europeană şi în istoria naţională, episcopatul a avut un rol fundamental în formarea civilizaţiei şi în formarea comunităţilor de credinţă, în păstrarea unităţii, în păstrarea păcii sociale şi în cultivarea culturii. Preasfinţia Voastră, rămâneţi un ucenic apropiat şi mai apropiat acum al Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, iar noi, din Secretariatul de Stat pentru Culte, totdeauna am apreciat modul în care Biserica, cu înţelepciune şi discernământ, îşi alege slujitorii şi sunt convins că această alegere, având în vedere experienţa spirituală, pastorală şi chipul blândeţii Preasfinţiei Voastre, este o alegere care va îmbogăţi partea aceasta de ţară, atât de frumoasă, spiritualitatea din Cluj, din cele două judeţe, Cluj şi Bistriţa, iar pe de altă parte, slujirea Preasfinţiei Voastre este, de fapt, o continuare a celor 35 de ani închinaţi Bisericii. Vă felicit în numele Guvernului României, în numele colaboratorilor mei şi sperăm la o conlucrare rodnică”, a spus Ciprian Olinici.

La ceremonie au mai participat reprezentanți ai altor Biserici, ai autorităților locale, civile și militare, personalități din lumea academică, în frunte cu Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, din lumea artistică și culturală, numeroși preoți, călugări și credincioși.